Квар приземљио авион шпанског премијера Педра Санчеза

АТВ
04.05.2026 17:19

Педро Санчез, шпански премијер
Авион којим је шпански премијер Педро Санчез путовао из Мадрида према Јеревану на самит Европске политичке заједнице (ЕПЗ) принудно је слетио у Анкару због техничког проблема, јавила је шпанска новинска агенција ЕФЕ.

Позивајући се на изворе из кабинета премијера, агенција наводи да је службени авион типа ербас А310, којим је Санчез путовао на састанак Европске политичке заједнице у Јерменији, морао да слети у турску пријестоницу због квара.

Квар је окарактерисан као мањи, али су, према протоколу, примијењене све безбједносне процедуре.

Санчез је, након што је преноћио у Анкари, наставио пут према Јеревану.

И раније имао сличан проблем

Шпански премијер је и раније имао сличан проблем, када је у септембру 2025. године пропустио састанак о Украјини у Паризу након што се авион типа фалкон вратио у Мадрид због техничког квара, па је том приликом учествовао путем видео-везе, подсјећа Анадолија.

Осми Самит ЕПЗ-а окупља лидере 48 земаља, а њиме пресједавају предсједник Европског савјета Антонио Кошта и јерменски премијер Никол Пашињан.

Самит се фокусира на јачање билатералних односа, посебно у области економије, енергетике транспорта и дигитализације, преноси Тан‌југ.

Састанак се одржава уочи првог билатералног састанка ЕУ - Јерменија.

