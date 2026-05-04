Ужас у Новом Саду: Аутом "покосио" дјевојчицу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Данас око 13 часова у Улици Војводе Книћанина у Новом Саду догодила се саобраћајна незгода у којој је аутомобил ударио дјевојчицу.
Према првим информацијама, на мјесто саобраћајне незгоде убрзо је стигла екипа Хитне помоћи која је дјетету указала помоћ.
Према незваничним информацијама, дјевојчица је збринута на лицу мјеста и налази се у добром општем стању, без видљивих тежих повреда.
За сада нема званичних информација о околностима под којима је дошло до саобраћајне незгоде, а више детаља очекује се након полицијског увиђаја, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
3 ч0
Свијет
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч1
Најновије
Тренутно на програму