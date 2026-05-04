Минић најавио заједничку сједницу са Владом Србије

Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је да ће заједничка сједница влада Српске и Србије бити одржана 22. или 23. маја у Требињу.
"Договорено је да једном мјесечно имамо сједнице", рекао је Минић на конференцији за новинаре у Бањалуци поводом 100 дана рада Владе Српске.
Када је ријеч о статусу бораца некадашње Републике Српске Крајине, којих је мање од 800, Минић је рекао да ће и ово питање бити ријешено из поштовања према њима и да су због тога и уврштени у Закон о правима бораца.
"Правимо национално јединство које није усмјерено против било кога, већ на понос сваког ко је учествовао у Одбрамбено-отаџбинском рату", нагласио је Минић.
Премијер Српске је најавио да ће Савјет за привлачење инвестиција почети са радом ускоро, односно након што заживе прве двије инвестиције чија реализација је при крају.
"Веома брзо ће се видјети и ефекти његовог рада", нагласио је Минић.
Он је додао да је на његово инсистирање формиран и Савјет за развој, који се састаје једном седмично, а некада и два пута.
"Он доноси одлуке најважније за развој Српске и ту су представници свих категорија. У Савјету има и нестраначких личности, али и оних који критикују и сада имају прилику да дају своје приједлоге", рекао је Минић.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је да ће се радити на закону о медијима, с обзиром на интензиван развој медија и начина комуникације. Минић је рекао да закон о клевети није спријечио клевету у простору друштвених мрежа иако је требао.
"Да ли је нормално да неко на друштвеним мрежама поручује да нечије дијете треба убити? Да ли је нормално само зато што је дијете некога ко се бави јавним послом?", упитао је Минић.
Он је додао да закон о клевети, који је био предмет оспоравања одређених медија, није угасио медијске куће или угушио слободу говора, како су објављивали поједини медији приликом процедуре његовог доношења. Минић је рекао да је потребно урадити анализу примјене тог закона, у смислу да ли је и колико покренуто поступака и да ли су уродили плодом.
"Ако ме питате да будем одговоран за нешто, или неког министра, зашто немамо ми право да вас питамо за написану ријеч?", упитао је Минић. Он је нагласио да је Влада Републике Српске којом руководи веома транспарентна, да прихватају критике и питања свакакве врсте.
"Не постоји Влада која је транспарентнија и која мање утиче на медије", истакао је Минић.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да се Влада Српске својим мјерима ефективно бори са економским посљедицама рата на Блиском истоку, а примарно када је ријеч о цијенама нафтних деривата. Минић је навео да је у Српској у овом моменту цијена дизела између 3,30 и 3,50 КМ, те навео да је у Србији цијена 3,69, у Хрватској 3,48, у Црној Гори 3,30 КМ. Он је оцијенио да мјере Републике Српске остварују ефекте како грађани не би доживјели економске ударе.
Минић је на конференцији за новинаре у Бањалуци, поводом 100 дана рада Владе Српске, рекао да је Српска донијела и сет мјера које се односе на марже на основне животне намирнице, те да се врши стална контрола оних који те одредбе не поштују.
"Пратећи инфлацију у односу на март прошле године, укупан индекс потрошачких цијена је већи за неких 4,9 одсто. Свјесни смо да повећање плата које је било пет одсто не може и није надомјестило ову инфлацију и раст цијена на мало. Сет мјера који се односио не само на повећање плата, него и на ограничење маржи и учешће у нафтним дериватима сигурно је довео до тога да смо ублажили посљедице кризе", истакао је Минић.
Он је нагласио да је Влада Српске у овом моменту више него стабилна, те да је та стабилност потврђена и изласком на Лондонску берзу.
"Тај дан су двије берзе пале, имали смо дупло више понуда од тога колика је била наша тражња. То говори у прилог томе да Српска није презадужена и да они који желе да праве причу о неком дужничком ропству апсолутно ништа не знају о економији", истакао је Минић. Он је најавио да ће Влада Српске обезбиједити током ове године још једно повећање плата, као и да је са пензионерима Српске усаглашен начин рјешавања и њихових потреба.
Минић је навео да ће бити ријешен и проблем демобилисаних бораца када је у питању сразмјерна пензија.
"Гдје год да имамо проблем, а поготово када је у питању борачка популација, он ће бити ријешен", поручио је Минић. Он је истакао да су изградња ауто-пута Бањалука-Београд и гасовода национални пројекти који ће бити улазница Републике Српске за озбиљне инвестиције. Минић је рекао да је Влада у протеклом периоду донијела и низ значајних одлука када су у питању капитални пројекти.
"На дионици ауто-пута Бијељина–Рача проблем је био дио експропријације. Донијели смо одлуку којом се тај поступак убрзава и поједностављује. Када је у питању гасификација, такође смо донијели такве одлуке", истакао је Минић.
Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је данас у Бањалуци да у БиХ не може бити ријешено много битних ствари за грађане, а примјер јесте и отварање новог граничног прелаза у Градишци.
"Овај гранични прелаз је својеврсни споменик нефункционисања државне заједнице у којој живимо", рекао је Минић на конференцији за новинаре поводом 100 дана рада Владе Републике Српске. Он је поновио да не жели да се бави било каквом националном реториком.
Члан Управог одбора Управе за индиректно опорезивање УИО БиХ Зијад Крњић већ пет пута није хтио дати сагласност за измјене интерних аката, неопходних за отварање новог граничног прелаза у Градишци.
