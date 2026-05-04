Минић: Институције Српске сачувале дигнитет и потврдиле апсолутни кредибилитет

Институције Републике Српске показале су своју пуну снагу, сачувале дигнитет и потврдиле апсолутни кредибилитет, поручио је премијер Саво Минић поводом 100 дана рада Владе.
Упркос бројним притисцима и покушајима дестабилизације, Минић истиче да је Влада остала на чврстом курсу, доносећи одлуке које су у најбољем интересу грађана, док су сви покушаји оспоравања њеног легитимитета доживјели крах.
"Поносан сам на чињеницу да су институције Републике Српске сачувале свој образ и кредибилитет. Ни у једном тренутку ниједна одлука Владе није доведена у питање, иако добро знате са каквим смо се изазовима борили", изјавио је Минић.
Премијер се осврнуо и на, како каже, константне покушаје уношења немира кроз дезинформације о раду извршне власти. Нагласио је да су сва питања о легалности Владе била пуста нагађања која нису успјела да зауставе кључне процесе.
"Добро су вам познате све могуће шпекулације: од тога да ли су одлуке легалне, до самог легитимитета Владе. Постављала су се питања шта ће бити са буџетом и пензијама, али ми смо својим радом дали најбољи одговор. Све што смо обећали, то смо и испунили", подсјетио је премијер Српске.
За сто дана рада Владе, Република Српска није само сачувала стабилност, већ је отворила врата за капиталне пројекте вриједне шест милијарди марака, поручио је премијер Саво Минић.
"Ово није био лак процес, али је било битно сачувати дигнитет институција Српске и донијети одлуке које не могу бити доведене у питање. Српска је постала изузетно динамична, имали смо посјете амбасадора, представника међународних институција, али имамо и велики замах када је ријеч о инвестицијама", додао је Минић.
Он је нагласио да ће све ово допринијети озбиљном инвестиционим замаху у Српској.
Минић је поручио да је поносан на Владу Српске и тим којим руководи, с обзиром на то да системски рјешавају проблеми, попут оних које имају борачке категорије, најзаслужније за одбрану Српске.
Минић је рекао да ће на наредној сједници Народне скупштине Републике Српске бити 13 закона, од којих и закон о правима бораца којим је предвиђена основица за борачки додатак у висини од пет КМ.
"То није добра воља, већ жеља да системски рјешавамо важна питања", нагласио је Минић на конференцији за новинаре о сто дана рада Владе Српске.
Он је навео да ће борци који немају друга примања имати додатак у дуплом износу, да ће логораши имати одређена примања, што су велике ствари за Републику Српску, не само за оне који су учествовали у рату.
"Ово је знак поштовања према онима који су најзаслужнији за одбрану Републике Српске", истакао је Минић.
Он је оцијенио да у Републици Српској постоји добар социјални дијалог, да се води брига о борцима, радницима, пензионерима и најмлађим.
"Идемо проблему у сусрет, не чекамо да он дође до нас", поручио је Минић.
