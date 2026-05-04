Након афере са снимцима: Мирјана Пајковић остаје да ради у Министарству

Коментари:0
Министар људских и мањинских права (МЉМП) Фатмир Ђека разговарао је са бившом генералном директорицом Директората за унапређење и заштиту људских права и слобода Мирјаном Пајковић, а из одговора достављених “Вијестима” произилази да би она и даље могла да остане у том Владином ресору.
То је, наводно, договорено на састанку одржаном 9. априла у Ђекином кабинету, а који је, према информацијама из тог министарства, иницирала Пајковић.
Регион
Имам право: Мирјана Пајковић о снимку на којем је наводно кавчанин
Према информацијама “Вијести” из МЉМП, разријешена функционерка тог дана је са министром људских и мањинских права разговарало о рјешавању њеног статуса након престанка мандата.
Да је састанак одржан, листу је и званично потврђено из Министарства људских и мањинских права.
"Након престанка мандата бившој генералној директорици Директората за унапређење и заштиту људских права и слобода, Мирјани Пајковић, дана 9. 4. 2026. године с њом је обављен разговор у просторијама Министарства људских и мањинских права, у вези са рјешавањем њеног статуса након престанка мандата, а у складу са чланом 60 Закона о државним службеницима и намјештеницима", пише у одговорима из Ђекиног кабинета, које потписује самостални савјетник Емин Љуљановић.
Србија
Мирјана Пајковић и Војислав Шешељ ''заратили'' у студију
Иако је из Министарства “Вијестима” незванично речено да разговор између Пајковић и министра није био нимало пријатан, из ресора којим руководи Ђека тврде да је све протекло како треба:
"Никаквих притисака, нити уцјена није било од стране бивше генералне директорице Пајковић", пише у одговорима.
Позивање Министарства на члан 60 посебно је значајно јер та одредба уређује шта се дешава са именованим или постављеним лицем након престанка мандата, односно да ли се распоређује на друго радно мјесто, да ли за то постоји слободна позиција и колико дуго прима накнаду зараде уколико не буде распоређено.
Регион
Шок исповијест Мирјане Пајковић: Открила истину о мушкарцима у свом животу
Према том члану, лице којем је мандат престао, између осталог и на лични захтјев, може се, ако је сагласно, распоредити у истом државном органу на радно мјесто из категорије експертско-руководни кадар које одговара његовом нивоу квалификације образовања и способностима. Ако таквог мјеста нема, може се, такође уз сагласност, распоредити и на друго одговарајуће радно мјесто.
За лица којима је мандат престао на лични захтјев, накнада зараде припада до распоређивања, али најдуже два мјесеца од престанка мандата.
Ђека, нити било ко из његовог кабинета, нису одговорили на додатна питања “Вијести”, послата 16. априла, истог дана када су доставили одговоре на први сет питања.
Регион
Мирјана Пајковић шокирала све: Оснива своју странку, ево како ће се звати
“Вијести” су, између осталог, питале да ли ће Пајковић бити распоређена у истом државном органу на радно мјесто из категорије експертско-руководни кадар које одговара њеном нивоу квалификације образовања и способностима.
Из Министарства није одговорено да ли у том ресору постоји упражњено радно мјесто из те категорије и, уколико постоји, о којем се мјесту ради. Без одговора је остало и питање да ли ће Пајковић, ако таквог мјеста нема, евентуално бити распоређена на друго радно мјесто које одговара њеној стручној спреми и способностима.
Министарство није одговорило ни да ли постоји могућност да Пајковић, уколико је сагласна, буде распоређена у други државни орган, на основу писаног споразума старјешина органа, како то предвиђа члан 60 Закона, и ако је то случај, који је то државни орган и са којим старјешином тог органа је Ђека евентуално договорио споразум о преузимању.
Сцена
Боље од министарске плате: Познато колико је Мирјана Пајковић већ зарадила на платформи Онлифанс
Без одговора је остало и питање да ли је тачно да је Ђека на састанку 9. априла Пајковић “обећао радно мјесто под условом да не долази на посао”.
Изостанак одговора Министарства оставља нејасним да ли је већ пронађено конкретно радно мјесто за Пајковић, да ли оно постоји у важећем акту о систематизацији и да ли би евентуални распоред био редовна примјена закона или договор након афере због у чијем средишту је бивша функционерка.
Најновије
16
27
16
22
16
20
16
12
16
03
Тренутно на програму