Мирјана Пајковић и Војислав Шешељ ''заратили'' у студију

Предсједник Српске радикалне странке Војислав Шешељ и предсједница странке Европског корака Слободе жестоко су ''заратили'' у студију током једног ТВ гостовања.
У емисији "Пулс Србије викенд", код водитељке Круне Уне Митровић на "Курир" телевизији, и коментарисања њене политичке каријере и експлицитних снимака који су доспјели у јавност дошло је до жестоког сукоба између Војислава Шешеља и Мирјане Пајковић.
Шешељ је поставио питање како Пајковић никада није помислила да би неко једног дана могао да искористи њене експлицитне снимке, уз тврдњу да је избјегла да одговори на одређена питања у емисији у Сарајеву.
"Одговор на то је дало тужилаштво, они су то апсолутно демантовали и то је био један покушај стављања самог Вукшића у бољу ситуацију у односу на ону која је била", тврдила је Пајковић.
Шешељ је потом питао да ли је она лично то демантовала, на шта је Пајковић одговорила да се држала званичног става.
"Мене нису интересовали званични ставови, поготово не тужилаштва. Мене је интересовао ваш став о томе", питао је Шешељ.
"То је апсолутно нетачно и ви као правник ћете се сложити да није постојала одбрана од те тезе да је неко некоме украо телефон, а тај телефон је био у рукама онога ко је тврдио да му је нешто украдено. Велики је био проблем полиције која је уопште прихватила такву врсту пријаве, јер је та пријава била покушај застрашивања мене", одговорила је Пајковић.
Шешељ је изнио тврдње да је Вукшић навео како је Пајковић, у вријеме њихове везе, имала још неколико паралелних односа, те да су у тим везама били и припадници кавачког клана, као и да су постојали снимци који су доспјели у јавност.
Пајковић је одговорила да интерес јавности није могао да се сведе на личне приче, те да би, уколико су такве тврдње биле тачне, то имало безбједносне импликације, и да је била спремна да одговара само на питања која су била у интересу грађана.
"Ви сте се много компромитовали у црногорској јавности", тврдио је Шешељ, позивајући се на период штрајка адвоката.
На њену констатацију да се њен потез у Црној Гори цијенио, Шешељ је одговорио да, како је рекао, ниједан частан човјек то није могао да цијени.
"Гдје сте имали правничку струку која је то цијенила? Сви су вас осуђивали, избацили су вас из Адвокатске коморе или сте били суспендовани. Па вас је Управни суд враћао, па сте опет били суспендовани. Ви сте показали да право уопште нисте познавали, ево сад ћу вам објаснити…", рекао је Шешељ.
"Не дозвољавам вам да ми објасните", одговорила је Пајковић.
Шешељ је потом изнио детаљан опис случаја убиства у Никшићу, тврдећи да се током штрајка адвоката десило убиство између два познаника који су се често виђали у кафанама, те да је полиција ухапсила осумњиченог, али да он није могао да буде изведен пред суд без адвоката.
Навео је да су други адвокати одбили случај, док је Пајковић прихватила да га заступа по службеној дужности.
Према његовим тврдњама, након тога је осумњичени остао у притвору, а касније је због здравственог стања упућен на психијатријско лијечење.
Пајковић је оцијенила да је такво тумачење било нестручно и нетачно.
"Заштита клијента се огледала у пружању правне помоћи. Прије свега, помињали сте личну анамнезу лица, што је било јако некоректно. Друга ствар, то лице је имало потребу за одбраном због тежине извршеног кривичног дјела и његовог стања. Интерес државе је био да се омогући право на правично суђење. Ја сам допринијела да имамо правично суђење", рекла је она.
"А шта би се десило да нисте пристали?", питао је Шешељ.
"То је потез који се и даље изузетно цијенио", тврдила је Пајковић.
"Ма гдје се цијенило!? Нигдје!", закључио је Шешељ.
