Враћа се снијег: Упаљено агрометеоролошко упозорење

Наредних дана у Србији ће јутра бити хладна са мразом, док ће се температуре у најтоплијем дијелу дана кретати око 15 степени.
У цијелој земљи најављена је појава слабе кише, а на планинама се очекује и снијег.
У Србији се у суботу (11. априла) ујутро понегдје очекује слаб приземни мраз уз претежно облачно вријеме у првом дијелу дана, понегдје са слабом кишом, а на високим планинама са слабим снијегом, док се послије подне очекује постепено смањење облачности, а слаба краткотрајна киша се тек понегдје очекује у брдско-планинским предјелима, преноси Танјуг.
Како је саопштио Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ), вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверозападни, а најнижа температура ће се кретати од 2 до 7 степени, док ће највиша бити од 14 до 17 степени.
Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 18. априла, очекује се промјенљиво облачно и постепено топлије, а само у недјељу (12. априла) још понегдје слаб приземни мраз.
У понедјељак (13. априла), у другом дијелу дана, у брдско-планинским предјелима понегдје се очекују слабе падавине, док се од уторка (14. априла) киша и локални пљускови са грмљавином очекују и у осталим предјелима.
Најављени приземни мразеви у јутарњим часовима могу неповољно утицати на тек никле ране пролећне ратарске усјеве и повртарске културе које се гаје на отвореном.
Мразеви на 2 метра висине могу довести до оштећења на заметнутим плодовима и отвореним цвјетовима воћа.
