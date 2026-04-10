Приштинска инспекција затворила амбуланте у српским селима на КиМ

АТВ
10.04.2026 15:39

Инспекција самопроглашеног Косова затворила је данас, на Велики петак, амбуланте у селима Бање и Суво Грло, у којима живи српско становништво.

На објекту амбуланте у селу Бање постављена је жута трака на којој пише да је објекат затворен по налогу Дирекције за инспекцију из Србице, а током затварања су били присутни и инспектори из Приштине.

Истовремено је са Основне школе "Милун Јакшић" у селу Бање и Техничке школе у Србици уклоњене табле, преноси Косово онајн.

Мјештани кажу да је уклоњена табла на којој је писало АП Косово и Метохија.

Затварањем амбуланти Србима угрожена права на здравствену заштиту

Заустављањем рада амбуланти у селима Бање и Суво Грло, приштинска власт директно је угрозила право на здравствену заштиту српског народа и свих грађана који су користили услуге ових здравствених установа, упозорила је Српска листа.

Српска листа због ове данашње акције тражи хитну реакцију међународне заједнице будући да је о неоснованом упаду у амбуланте обавијестила ЕУ, САД и земље Квинте, као и мисије ОЕБС-а, Еулекса, Кфора и Унмика.

У саопштењу Српске листе се наводи да су међународни представници, прије свих специјални представник ЕУ Петер Соренсен и Амбасада САД у Приштини, ставили до знања приштинским властима да не смије доћи до прекида пружања здравствених и образовних услуга грађанима.

Они су, подсјећа Српска листа, јасно поручили и да ће се питање функционисања институција у области здравства и просвјете рјешавати искључиво кроз дијалог, на основу постигнутих споразума и у договору са српским народом.

- Захтијевамо хитну реакцију међународне заједнице да би се спријечило даље угрожавање основних људских права и омогућио несметан рад здравствених установа - истиче се у саопштењу.

Из Српске листе напомињу да су амбуланте у Бањама и Сувом Грлу годинама пружале услуге свим грађанима без дискриминације, што додатно показује да је њихово затварање политички мотивисан потез на штету обичних људи, који долази након јучерашње провокације, када су уклоњене српске заставе у Грачаници.

- Захтијевамо да се без одлагања омогући поновно функционисање амбуланти и да се грађанима обезбиједи право на здравствену заштиту, које им нико не смије ускратити. Ово је тест одговорности и одлучности ЕУ и САД да се поштују права српског народа - наглашава се у саопштењу.

Амбуланта "Свети Никола" у селу Бање и амбуланта у селу Суво Грло затворене су данас, на Велики петак, а са Основне школе "Милун Јакшић" у селу Бање и Техничке школе у Србици уклоњене су табле.

