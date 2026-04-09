Подигнута оптужница против мушкарца који је пуцао испред Скупштине Србије

Извор:
Танјуг
Више јавно тужилаштво у Београду подигло је оптужницу против В.А. (71) због постојања оправдане сумње да је 22. октобра пошле године испред Дома Народне скупштине, пуцајући из пиштоља који је неовлашћено носио, покушао да лиши живота оштећеног М.Б.
Потом је наставио да испаљује пројектиле, изазвао пожар и довео у опасност живот и тијело више људи.
Оптужницом, која је предата Вишем суду у Београду на одлуку о потврђивању, окривљеном се на терет ставља кривично дјело убиство у покушају у стицају са кривичним дјелом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и кривичним дјелом Изазивање опште опасности, саопштено је из тог тужилаштва.
Тужилаштво је суду предложило да окривљеном продужи притвор да не би у кратком временском периоду поновио кривично дјело, као и јер је за кривично дјело које му се ставља на терет прописана казна затвора преко 10 година, а начин извршења или тежина посљедице кривичног дјела су довели до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.
Такође је предложено да суд окривљеног огласи кривим и казни га по закону.
Стављен је и предлог да након одржаног главног претреса суд окривљеном изрекне мјеру безбједности –Обавезног психијатријског лијечења и чувања у здравственој установи.
Постоји оправдана сумња да је В.А. 22. октобра прошле године око 10.15 часова испред Дома Народне скупштине, у стању битно смањене урачунљивости, усљед психоорганске разградње личности у нивоу благог когнитивног поремећаја, са значајнијим испадом егзекутивних функција, који болује од органског поремећаја расположења, са умишљајем покушао да лиши живота оштећеног М.Б.
Неовлашћено носећи пиштољ марке "Мелиор" и 23 комада муниције, окривљени је дошао до шатора постављених на коловозу испред Дома Народне скупштине, па је ушао у други шатор у низу, гледано из правца његовог кретања.
Након што је оштећени М.Б. дошао до шатора, како би проверио ко се налази унутра, В.А. је у правцу оштећеног М.Б. испалио више пројектила из пиштоља, од којих је један погодио оштећеног у десну ногу који се потом бацио уназад на дрвене палете испред шатора.
Том приликом оштећени М.Б. је задобио устрелину десне ноге, која представља тешку тјелесну повреду опасну по живот, чији смртни исход је био спријечен адекватним и правовременим медицинским поступцима.
В.А. је потом, док се још увијек налазио у шатору, употребом ватреног оружја и пожаром изазвао опасност за живот и тијело људи и то оштећеног М.Б, као и Н.П. и Т.С, који су се налазили у близини и који су пружали помоћ М.Б, те и других NN лица која су се налазила у непосредној близини шатора.
Он је наставио да испаљује пројектиле у различитим правцима, а потом је на неутврђен начин запалио унутрашњост шатора који је почео да гори.
По изласку из шатора В.А. су пришли полицијски службеници који су се налазили испред зграде Дома Народне скупштине.
