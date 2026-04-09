Гробари изашли на Плави мост и послали посљедњу поруку Душку Вујошевићу

Коментари:0
Вијест о смрти легендарног кошаркашког тренера Душка Вујошевића потресла је српску, али и цијелу европску спортску јавност. Трофејни стручњак и легенда Партизана прерано нас је напустио у 67. години.
Након великих здравствених проблема са којима се борио током претходних година, човјек који је донио скоро половину пехара у витрине црно-бијелих изгубио је животну битку.
Од њега су се опростиле његове колеге, бројни кошаркаши које је тренирао, али и они који су га само познавали као врсног човјека и стручњака.
Навијачи Партизана ће се од легенде опростити у петак на утакмици против Жалгириса у Београдској арени, а претходне вечери су са Плавог моста у Београду послали поруку уз бакљаду.
Упутили су Гробари захвалницу Душку Вујошевићу уз натпис "Вечно ти хвала, Гробари ће заувијек памтити свог генерала".
Друштво
34 мин0
Кошарка
44 мин0
Друштво
53 мин0
Друштво
51 мин0
Србија
14 ч0
Србија
14 ч0
Србија
19 ч0
Србија
19 ч0
Најновије
Најчитаније
08
15
08
14
07
54
07
48
07
46
Тренутно на програму