Гробари изашли на Плави мост и послали посљедњу поруку Душку Вујошевићу

09.04.2026 07:46

Бакљада гробара након смрти Дулета Вујошевића на Плавом мосту
Вијест о смрти легендарног кошаркашког тренера Душка Вујошевића потресла је српску, али и цијелу европску спортску јавност. Трофејни стручњак и легенда Партизана прерано нас је напустио у 67. години.

Након великих здравствених проблема са којима се борио током претходних година, човјек који је донио скоро половину пехара у витрине црно-бијелих изгубио је животну битку.

Од њега су се опростиле његове колеге, бројни кошаркаши које је тренирао, али и они који су га само познавали као врсног човјека и стручњака.

Навијачи Партизана ће се од легенде опростити у петак на утакмици против Жалгириса у Београдској арени, а претходне вечери су са Плавог моста у Београду послали поруку уз бакљаду.

Упутили су Гробари захвалницу Душку Вујошевићу уз натпис "Вечно ти хвала, Гробари ће заувијек памтити свог генерала".

Душко Вујошевић

Гробари

бакљада

