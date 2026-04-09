Logo
Large banner

Побједа Денвера, овакав низ се први пут десио у ери Николе Јокића

Аутор:

АТВ
09.04.2026 07:32

Коментари:

0
Побједа Денвера, овакав низ се први пут десио у ери Николе Јокића
Фото: Танјуг/АП

Кошаркаши Денвер Нагетса везали су и десету узастопну побједу у НБА лиги, први пут у ери Николе Јокића, и наставили борбу за предност домаћег терена у плеј-офу, поразивши Мемфис Гризлисе 136:119.

Никола Јокић, који се није много умарао овог пута, уписао је нови трипл-дабл.

Српски центар је одморио у посљедњој четвртини, а претходно је имао учинак од 14 поена, 15 скокова и 10 асистенција, што му је био 34. трипл-дабл у сезони. Гађао је Јокић 5/8 из игре и 4/5 са пенала, а тренер Дејвид Аделман је имао и тај луксуз да га сачува за два посљедња меча у сезони, односно почетак плеј-офа.

Мемфис игра једну од најслабијих сезона у посљедњих неколико година и нема шансе за плеј-ин већ неко вријеме, али је и такву препреку екипа из Колорада морала да прескочи у својој Бол Арени.

Џамал Мареј је уписао 26 поена, уз седам скокова и пет асистенција, а Кем Џонсон и Кристијан Браун додали су 18 и 14 поена. И Јонас Валанчијунас је убацио 14, а Брус Браун 13, уз седам ухваћених лопти. Сјајну тимску партију комплетирао је и Тим Хардавеј са 13 поена.

Седрик Кауард је за Мемфис имао 27 поена и шест скокова, док је Тејлор Хенрдикс уписао 16, уз исти број ухваћених лопти као поменути саиграч.

Денвер је тако наставио да одговара Хјустон Рокетсима на добрим резултатима, али је и оставио Лос Анђелес Лејкерсе иза, те на трећем мјесту Запада има скор 52-28. Два главна супарника испод су на по 50-29. Треће мјесто би донијело екипи и избјегавање Оклахоме Сити Тандер све до финала конференције...

Мемфис је 12. тим у конференцији са учинком 25-55.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Никола Јокић

НБА

кошарка

Денвер

Денвер Нагетс

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

54

Непознате околности: Дјевојка пала са око 20 метара висине

07

48

Несметано одвијање саобраћаја

07

46

Гробари изашли на Плави мост и послали посљедњу поруку Душку Вујошевићу

07

42

Једна од најтежих битака у новијој српској историји почела прије 27 година

07

32

Побједа Денвера, овакав низ се први пут десио у ери Николе Јокића

Small banner

Тренутно на програму

5:30

Војвођански доручак/Ловачка кухиња

лајфстајл

6:00

АТВ вијести (Р)

информативни програм вијести

6:45

Вјежбајте са Лидијом

лајфстајл

6:55

АТВ јутро

јутарњи програм

9:00

Битно (Р)

информативно политички

10:25

Крваво цвијеће С03 ЕП04 ( 12+, Р)

серијски програм

11:10

Планински доктор С02 ЕП05 (12+, Р)

серијски програм

Стање на граничним прелазима

Small banner