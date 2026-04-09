Побједа Денвера, овакав низ се први пут десио у ери Николе Јокића

Кошаркаши Денвер Нагетса везали су и десету узастопну побједу у НБА лиги, први пут у ери Николе Јокића, и наставили борбу за предност домаћег терена у плеј-офу, поразивши Мемфис Гризлисе 136:119.
Никола Јокић, који се није много умарао овог пута, уписао је нови трипл-дабл.
Српски центар је одморио у посљедњој четвртини, а претходно је имао учинак од 14 поена, 15 скокова и 10 асистенција, што му је био 34. трипл-дабл у сезони. Гађао је Јокић 5/8 из игре и 4/5 са пенала, а тренер Дејвид Аделман је имао и тај луксуз да га сачува за два посљедња меча у сезони, односно почетак плеј-офа.
Мемфис игра једну од најслабијих сезона у посљедњих неколико година и нема шансе за плеј-ин већ неко вријеме, али је и такву препреку екипа из Колорада морала да прескочи у својој Бол Арени.
Џамал Мареј је уписао 26 поена, уз седам скокова и пет асистенција, а Кем Џонсон и Кристијан Браун додали су 18 и 14 поена. И Јонас Валанчијунас је убацио 14, а Брус Браун 13, уз седам ухваћених лопти. Сјајну тимску партију комплетирао је и Тим Хардавеј са 13 поена.
Седрик Кауард је за Мемфис имао 27 поена и шест скокова, док је Тејлор Хенрдикс уписао 16, уз исти број ухваћених лопти као поменути саиграч.
Денвер је тако наставио да одговара Хјустон Рокетсима на добрим резултатима, али је и оставио Лос Анђелес Лејкерсе иза, те на трећем мјесту Запада има скор 52-28. Два главна супарника испод су на по 50-29. Треће мјесто би донијело екипи и избјегавање Оклахоме Сити Тандер све до финала конференције...
Мемфис је 12. тим у конференцији са учинком 25-55.
Кошарка
10 ч0
Кошарка
11 ч0
Кошарка
12 ч1
Кошарка
12 ч0
