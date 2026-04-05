Јокићев брат урлао на навијаче током утакмице

05.04.2026 18:01

Страхиња Јокић из свечане ложе љут галами на присутне навијаче који сједе испод њега
Кошаркаши Денвер Нагетса славили су против Сан Антонио Спурса резултатом 136:134 у изузетно неизвјесној утакмици која је одлучена у самој завршници.

Прво име сусрета био је Никола Јокић који је поновно одиграо врхунску утакмицу. Српски центар убацио је 40 поена уз 13 асистенција те тако уписао нови дабл-дабл учинак.

Упркос његовој доминацији, сусрет је био изузетно напет, а побједник није био познат све до посљедњих секунди.

Осим онога на паркету, пажњу је привукао и догађај на трибинама. Јокићев брат Страхиња бурно је реаговао на понашање навијача Спурса који су се смијали након једног прекршаја над српским кошаркашем.

Видно изнервиран, устао је и повишеним тоном им поручио да сједну, што су они и учинили без даљњег противљења. Након тога им је упутио још неколико оштрих ријечи, чиме је додатно подигао атмосферу у дворани.

Утакмица је тако, уз спортску драму на терену, добила и додатну тензију на крају, али Нагетси су на крају ипак успјели уписати вриједну побједу.

(Херцеговина.инфо)

Денвер Нагетс

Страхиња Јокић

Никола Јокић

НБА

Навијачи

утакмица

урлање

Више из рубрике

КК Игокеа: Све је спремно за завршни турнир јуниорске ФИБА Лиге шампиона

Кошарка

КК Игокеа: Све је спремно за завршни турнир јуниорске ФИБА Лиге шампиона

18 ч

0
Резултат какав се не памти: Дјевојчице из Градишке славиле 139:0

Кошарка

Резултат какав се не памти: Дјевојчице из Градишке славиле 139:0

20 ч

0
Андреј Стојаковић на лоптом

Кошарка

Балкански Илиноис стао у полуфиналу – Андреј Стојаковић и дружина остали без финала

23 ч

0
Никола Јокић и Виктор Вембањама

Кошарка

Епски дуел Јокића и Вембањаме, Денвер славио након продужетка

1 д

0

