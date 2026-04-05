Јокићев брат урлао на навијаче током утакмице

Кошаркаши Денвер Нагетса славили су против Сан Антонио Спурса резултатом 136:134 у изузетно неизвјесној утакмици која је одлучена у самој завршници.
Прво име сусрета био је Никола Јокић који је поновно одиграо врхунску утакмицу. Српски центар убацио је 40 поена уз 13 асистенција те тако уписао нови дабл-дабл учинак.
Упркос његовој доминацији, сусрет је био изузетно напет, а побједник није био познат све до посљедњих секунди.
Осим онога на паркету, пажњу је привукао и догађај на трибинама. Јокићев брат Страхиња бурно је реаговао на понашање навијача Спурса који су се смијали након једног прекршаја над српским кошаркашем.
Nikola Jokic's brother was screaming at this Spurs fan to sit down. 🤣💀— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 5, 2026
Strahinja was HEATED.
Видно изнервиран, устао је и повишеним тоном им поручио да сједну, што су они и учинили без даљњег противљења. Након тога им је упутио још неколико оштрих ријечи, чиме је додатно подигао атмосферу у дворани.
Утакмица је тако, уз спортску драму на терену, добила и додатну тензију на крају, али Нагетси су на крају ипак успјели уписати вриједну побједу.
