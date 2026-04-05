Балкански Илиноис стао у полуфиналу – Андреј Стојаковић и дружина остали без финала

Кошаркаши Илиноиса нису успјели да се пласирају у финала НЦАА, пошто су у полуфиналу изгубили од Конектиката 71:62.
Балканска чета, коју предводи Андреј Стојаковић, трећепласирани Илиноис завршио је овогодишње учешће у НЦАА турниру поразом од другог носиоца.
У пораженом тиму предњачио је Китон Ваглер, који је убацио 20 поена за Илиноис уз осам скокова, а пратио га је Томислав Ивишић са 16 поена и седам скокова.
Што се тиче Андреја Стојаковића, он је за 28 минута убацио девет поена уз осам скокова, док Михаило Петровић није играо, пише б92.
Црногорски кошаркаш Давид Мирковић је убацио шест поена уз пет ухваћених лопти, а Звонимир Ивишић је додао један скок, без поена.
У победничком тиму најбољи је био Тарис Рид са 17 поена и 11 скокова, док је Брајлон Малинс убацио 15.
Конектикат се налази на корак до седме титуле првака.
У другом полуфиналу дилеме није било, пошто је Мичиген успио да прегази Аризону резултатом 91:72.
