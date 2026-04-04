Игокеа поражена од Звезде у Лакташима

Аутор:АТВ
Коментари:0
Кошаркаши Игокее поражени су у Лакташима од екипе Црвене звезде резултатом 73:86 у оквиру шесте рунде ТОП 8 фазе АБА лиге.
Игокеа се резултатски држала у првом дијелу. Имали су домаћи минус седан након 20 минута игре, али је Звезда добила трећу дионицу 11 разлике (27:16) и тако практично ријешила питање побједника.
Рори је предводио Игокеу са 17 поена, док је Јеремић додао 13.
Са друге стране најефикаснији је био Стефан Миљеновић са 14, а Риверо је додао 11.
