Шок за Лејкерсе: Дончић завршио регуларни дио сезоне

Велики проблем за Лос Анђелес Лејкерсе у завршници регуларног дијела НБА сезоне – Лука Дончић неће бити на располагању свом тиму до почетка плеј-офа због повреде задње ложе.
Клуб из Калифорније потврдио је да је у питању истегнуће другог степена на лијевој нози, које захтијева дужи опоравак. Повреда је детаљно анализирана након прегледа магнетном резонанцом, а до ње је дошло током убједљивог пораза од Оклахоме.
Дончић, који ове сезоне предводи лигу по броју постигнутих поена и представља кључног играча у успону Лејкерса ка самом врху Западне конференције, повриједио се још у првом полувремену тог сусрета.
Иако је добио зелено свјетло да настави меч, на паркету се задржао свега неколико минута прие него што је, видно уз болну реакцију, морао да напусти игру.
Лејкерси тренутно имају скор 50-27 и налазе се у самој завршници лигашког дијела, са још пет утакмица пред старт доигравања. Први наредни изазов очекује их на гостовању у Даласу.
Ово није први пут да се словеначки ас суочава са проблемима исте врсте – непосредно пред Ол-стар паузу већ је паузирао неколико утакмица због сличне повреде, али се тада релативно брзо вратио на терен.
Ипак, с обзиром на тренутак у сезони, клуб очигледно не жели да ризикује додатно погоршање стања.
Иза Дончића је изузетна сезона у дресу Лејкерса, његова прва комплетна након доласка из Даласа. Бележи импресиван учинак од 33,5 поена, уз 8,3 асистенције и 7,7 скокова по утакмици.
Доминацију је посебно потврдио током марта, када је везао чак 13 мечева са најмање 30 поена, укључујући и седам утакмица са 40 или више, преноси б92.
