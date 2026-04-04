Трагедија! Зид стадиона се срушио на навијаче, има погинулих, тешко повријеђени жене и дјеца

Страшне вијести долазе нам овог јутра из Јужне Америке, тачније из Перуа. У Лими је најмање једна особа погинула, а преко 47 људи је повријеђено када је дошло до рушења зида на стадиону "Алехандро Виљануева" у овом граду, према писању локалних медија.
Министарство здравља Перуа наводи да је дошло до рушења дијела структуре трибине, а да је истрага у току, те да у овом моменту нису спремни да дају било какве додатне информације.
Си-ен-ен је истакао да је до трагедије дошло током празничног окупљања навијача пред предстојећи католички Васкрс, а које је служило као одређена увертира за утакмицу током викенда када ће се састати Алијанса из Лима и Университарио.
NEW: Wall collapse injures at least 60 during Alianza Lima gathering at Alejandro Villanueva Stadium in Lima, Peru ahead of match vs Universitario.pic.twitter.com/YVLayJfElv— Resist Wire (@ResistWire) April 4, 2026
Није и даље најјасније како је дошло до самог рушења зида. Многи су у први мах мислили да је у питању несрећни случај, међутим, ватрогасци са лица мјеста демантовали су да је дошло до обрушавања дијела трибине. Неки локални медији чак пишу да је дошло до обрачуна двије групе навијача, те да је након тога настао општи стампедо и да су многи од навијача затим прегажени у гужви.
Неки извори наводе да је број повријеђених и преко 60. Министар здравља Хуан Карлос Веласко је потврдио да је међу повређенима и троје малољетника, као и многе жене.
Због свега тога проглашено је ванредно стање у болницама у Лими како би се што прије збринули повријеђени.
