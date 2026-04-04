Трагедија! Зид стадиона се срушио на навијаче, има погинулих, тешко повријеђени жене и дјеца

АТВ
04.04.2026 08:15

Хитна и људи испред стадиона у Перуу гдје је зид пао на навијаче
Фото: Printscreen/X

Страшне вијести долазе нам овог јутра из Јужне Америке, тачније из Перуа. У Лими је најмање једна особа погинула, а преко 47 људи је повријеђено када је дошло до рушења зида на стадиону "Алехандро Виљануева" у овом граду, према писању локалних медија.

Министарство здравља Перуа наводи да је дошло до рушења дијела структуре трибине, а да је истрага у току, те да у овом моменту нису спремни да дају било какве додатне информације.

Си-ен-ен је истакао да је до трагедије дошло током празничног окупљања навијача пред предстојећи католички Васкрс, а које је служило као одређена увертира за утакмицу током викенда када ће се састати Алијанса из Лима и Университарио.

Није и даље најјасније како је дошло до самог рушења зида. Многи су у први мах мислили да је у питању несрећни случај, међутим, ватрогасци са лица мјеста демантовали су да је дошло до обрушавања дијела трибине. Неки локални медији чак пишу да је дошло до обрачуна двије групе навијача, те да је након тога настао општи стампедо и да су многи од навијача затим прегажени у гужви.

Неки извори наводе да је број повријеђених и преко 60. Министар здравља Хуан Карлос Веласко је потврдио да је међу повређенима и троје малољетника, као и многе жене.

Због свега тога проглашено је ванредно стање у болницама у Лими како би се што прије збринули повријеђени.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Свијет

Стотине пумпи у Аустралији без горива

2 д

2
Бјежао полицији, па убио трудницу у осмом мјесецу и њеног партнера

Свијет

Бјежао полицији, па убио трудницу у осмом мјесецу и њеног партнера

2 д

0
Листа: Срби и Хрвати имају исти ''понос'' у гаћама

Занимљивости

Листа: Срби и Хрвати имају исти ''понос'' у гаћама

2 д

0
Србин који не може да умре, Томислав 22 пута преварио смрт

Србија

Србин који не може да умре, Томислав 22 пута преварио смрт

2 д

0

Више из рубрике

Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Свијет

Стотине пумпи у Аустралији без горива

2 д

2
Бјежао полицији, па убио трудницу у осмом мјесецу и њеног партнера

Свијет

Бјежао полицији, па убио трудницу у осмом мјесецу и њеног партнера

2 д

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Обарање авиона неће утицати на разговоре са Техераном

2 д

0
Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Вратити руске енергенте на европско тржиште

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

53

Лажна дојава о бомби, нема безбједносних пријетњи

08

46

Шобот за АТВ: Ово повећање представља први корак у повећању плата и статуса здравствених радника

08

43

Трамп: Очекујем договор са Ираном у наредним данима, не и недјељама

08

37

Вујичић: ЦИК дјелује на граници закона и нарушава интегритет избора

08

34

Аутобус ударио бициклисту у Бањалуци

