Стотине пумпи у Аустралији без горива

04.04.2026 07:56

Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Аустралијски министар енергетике позвао је грађане да слободно путују ако су то планирали за Васкрс, иако су стотине бензинских пумпи, углавном у руралним крајевима, у суботу биле без горива док рат у Ирану наставља да ремети снабдијевање у земљи.

"Васкрс је веома посебно вријеме за вјеру и породицу“, рекао је министар енергетике Крис Боуен (Chris Bowen).

"Подстичемо људе да се придржавају својих планова, посјете своју породицу и узму предах, али немојте узимати више горива него што вам је потребно“, додао је.

Аустралија, која увози око 90 одсто свог горива, суочила се са локализованим несташицама због ескалације сукоба на Блиском истоку, који у суботу улази у своју шесту седмицу.

Неки су због тога отказали своје планове да отпутују за продужени викенд.

Залихе горива: 39 дана за бензин, 29 за дизел

Земља има бензина за 39 дана, дизела за 29, а керозина за 30 дана, казао је Боуен.

„Укупан број пумпи без дизела у Аустралији, гдје је дошло до највећег притиска, износи 312 од око 8.000 станица“, рекао је Боуен, додајући да се већина погођених пумпи односи на руралне крајеве јер обнављање њихових залиха траје дуже.

Премијер Ентони Албаниз (Anthony Albanese) у ријетком је обраћању нацији ове седмице упозорио да ће се економске посљедице рата на Блиском истоку осјећати мјесецима, те је подстакао грађане да користе јавни превоз.

