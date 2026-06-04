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Додик уручио гувернеру Санкт Петербурга Орден заставе Републике Српске

Аутор:

АТВ
04.06.2026 10:44

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Додик уручио гувернеру Санкт Петербурга Орден заставе Републике Српске
Фото: X / Milorad Dodik

Милорад Додик уручио је гувернеру Санкт Петербурга Александру Беглову Орден заставе Републике Српске са златним вијенцем и предложио одржавање заједничке сједнице влада Српске и Санкт Петербурга.

"Уручио сам гувернеру Санкт Петербурга Александру Беглову Орден заставе Републике Српске са златним вијенцем и предложио сам одржавање заједничке сједнице влада Српске и Санкт Петербурга", рекао је лидер СНСД-а.

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је сарадња Републике Српске и Русије већ двадесет година на веома високом политичком нивоу и да је увјерен да ће са Санкт Петербургом бити реализовано неколико важних пројекта.

Послије састанка са гувернером Санкт Петербурга Александром Бегловом, Додик је рекао да је сарадња успјешна и у другим областима те да ће наредне године бити обиљежено њено двадесетогодишње трајање.

Он је исказао увјерење да ће затопљавањем међународних односа на плану економије са Санкт Петербургом бити развијено неколико битних пројеката.

"Још један успјешан састанак са губернаторим Санкт Петербурга Александром Бегловом и очекујем да Беглов посјети Републику Српску", рекао је Додик медијима из Републике Српске.

Додик је напоменуо да је Република Српска увијек била против санкција које је Европа уводила Русији.

"Република Српска, захваљујући сарадњи са врхом Руске Федерације, никада није била у дилеми да се успротиви санкцијама", истакао је Додик и додао да Русија разумије да је политичко Сарајево веома често подржавало санкције, без заједничког договора у БиХ.

Он је исказао задовољство што присуствује Међународном економском форуму који се одржава у Санкт Петербургу јер то говори да је Република Српска цијењена и да је јасно да жели мир и да сарађује.

Сарајево, због немоћи своје, каже Додик, покушава да прича о наводним малигним руским утицајима. "Ни једна ријеч није дошла, а да није била напад на Русију", рекао је Додик.

Оцијенио је да Брисел и остале структуре са Запада више руше БиХ него Русија која се залаже за слово Дејтонског споразума, што чува БиХ.

"Сарајево нуди илузију да може да овлада БиХ. Не може. Могу само да овладају оним што контролишу", закључио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Русија

Санкт Петербург

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