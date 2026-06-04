Међународни економски форум у Санкт Петербургу: Предвиђени бројни састанци делегације Српске

Аутор:АТВ
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Република Српска наставља сарадњу на највишем нивоу са Руском Федерацијом, поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик за РТРС, након доласка делегације Српске у Санкт Петербург, гдје учествује на Међународном економском форуму.
Додик је истакао да ће делегација Српске данас и сутра разговарати са бројним руским партнерима из области политике, привреде, културе и образовања о наставку сарадње. Стратешка сарадња са Руском Федерацијом је на високом нивоу и то се могло видјети у посљедних мјесец дана", рекао је Додик.
Предвиђени су састанци са гувернером Санкт Петербурга Александром Бегловим, коме ће бити уручен Орден заставе Републике Српске са златним вијенцем, као и са предсједником Татарстана Рустамом Минихановим и представницима компаније “Гаспром“.
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