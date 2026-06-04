Шамар за Мерца: Њемачка остала без мјеста у Савјету безбједности УН-а!

Аутор:АТВ
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Њемачки министар спољних послова Јохан Вадефул изјавио је да је снажна подршка Украјини и Израелу можда утицала на губитак гласова због којег Њемачка није успјела да обезбиједи мјесто несталне чланице Савјета безбједности Уједињених нација.
Вадефул је резултат гласања, одржаног у сриједу увече за избор пет нових чланица Савјета безбједности, описао као „горак“ пораз након што је Њемачка изгубила од Португалије и Аустрије.
"Ту је наша чврста подршка Украјини и чињеница да Русија не жели такав глас у Савјету безбједности", рекао је Вадефул.
Додао је да није никаква тајна да је Русија активно лобирала против избора Њемачке у ово тијело.
Вадефул сматра да је један од разлога неуспјеха био и касни улазак Њемачке у трку за двогодишњи мандат у Савјету безбједности.
Њемачка је освојила 104 гласа у покушају да обезбиједи једно од два мјеста предвиђена за групу западноевропских и других држава. Португалија је добила подршку 134 државе, док је Аустрија освојила 131 глас.
У Савјет безбједности изабрани су и Киргистан, Тринидад и Тобаго те Зимбабве. Ријеч је о једином тијелу Уједињених нација које може доносити правно обавезујуће одлуке, укључујући увођење санкција и одобравање употребе силе.
Неуспјех да обезбиједи мјесто у Савјету безбједности представља озбиљан ударац за њемачког канцелара Фридриха Мерца.
Његови политички противници истичу да је Мерц, који се већ суочава с бројним изазовима у Њемачкој, сада доживио и међународну бламажу, посебно јер се представљао као лидер који ће ојачати углед земље на међународној сцени.
Мерц је, упркос поразу, поручио да ће Њемачка наставити да буде снажан заговорник међународног система те је упутио честитке Аустрији и Португалији.
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