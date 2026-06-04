Logo
Large banner

Шамар за Мерца: Њемачка остала без мјеста у Савјету безбједности УН-а!

Аутор:

АТВ
04.06.2026 07:25

Коментари:

0
Сједница Савјета безбједности.
Фото: Tanjug/AP/Pool/Charly Triballeau/

Њемачки министар спољних послова Јохан Вадефул изјавио је да је снажна подршка Украјини и Израелу можда утицала на губитак гласова због којег Њемачка није успјела да обезбиједи мјесто несталне чланице Савјета безбједности Уједињених нација.

Вадефул је резултат гласања, одржаног у сриједу увече за избор пет нових чланица Савјета безбједности, описао као „горак“ пораз након што је Њемачка изгубила од Португалије и Аустрије.

"Ту је наша чврста подршка Украјини и чињеница да Русија не жели такав глас у Савјету безбједности", рекао је Вадефул.

Додао је да није никаква тајна да је Русија активно лобирала против избора Њемачке у ово тијело.

Касни улазак Њемачке у трку

Вадефул сматра да је један од разлога неуспјеха био и касни улазак Њемачке у трку за двогодишњи мандат у Савјету безбједности.

Њемачка је освојила 104 гласа у покушају да обезбиједи једно од два мјеста предвиђена за групу западноевропских и других држава. Португалија је добила подршку 134 државе, док је Аустрија освојила 131 глас.

У Савјет безбједности изабрани су и Киргистан, Тринидад и Тобаго те Зимбабве. Ријеч је о једином тијелу Уједињених нација које може доносити правно обавезујуће одлуке, укључујући увођење санкција и одобравање употребе силе.

Озбиљан ударац

Неуспјех да обезбиједи мјесто у Савјету безбједности представља озбиљан ударац за њемачког канцелара Фридриха Мерца.

Његови политички противници истичу да је Мерц, који се већ суочава с бројним изазовима у Њемачкој, сада доживио и међународну бламажу, посебно јер се представљао као лидер који ће ојачати углед земље на међународној сцени.

Мерц је, упркос поразу, поручио да ће Њемачка наставити да буде снажан заговорник међународног система те је упутио честитке Аустрији и Португалији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

Савјет безбједности УН

Фридрих Мерц

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Конгрес против Трампа по питању рата у Ирану: Четири републиканца се "окренула"

Свијет

Конгрес против Трампа по питању рата у Ирану: Четири републиканца се "окренула"

2 ч

0
Бијела кућа објавила: Израел и Либан постигли нови споразум о примирју

Свијет

Бијела кућа објавила: Израел и Либан постигли нови споразум о примирју

2 ч

0
Сједница Савјета безбједности.

Свијет

Напад на школу: Русија тражи ванредну сједницу УН-а

1 седм

0
Петронијевић: Први пут готово пуна сагласност Русије, Кине и Америке о БиХ

Република Српска

Петронијевић: Први пут готово пуна сагласност Русије, Кине и Америке о БиХ

3 седм

0

Више из рубрике

Конгрес против Трампа по питању рата у Ирану: Четири републиканца се "окренула"

Свијет

Конгрес против Трампа по питању рата у Ирану: Четири републиканца се "окренула"

2 ч

0
Бијела кућа објавила: Израел и Либан постигли нови споразум о примирју

Свијет

Бијела кућа објавила: Израел и Либан постигли нови споразум о примирју

2 ч

0
Случај држављанина БиХ у Кенији разоткрио корупцију међу државним службеницима

Свијет

Случај држављанина БиХ у Кенији разоткрио корупцију међу државним службеницима

10 ч

0
Право чудо код Прага: Преживио "немогуће" након судара камиона

Свијет

Право чудо код Прага: Преживио "немогуће" након судара камиона

11 ч

0

  • Најновије

09

43

Колика је продаја на пијацама у Српској

09

36

АТВ слави 29. рођендан; Божић: Успјех је могућ само ако останеш свој

09

36

Припадник Војске Србије Милован Јовановић погинуо у Либану

09

08

Директор Јувентуса: "Не вјерујем да ће Влаховић остати у Италији"

08

57

Марко Рубио: Подржавамо Италијана за новог високог представника!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner