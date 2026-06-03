Право чудо код Прага: Преживио "немогуће" након судара камиона

Аутор:АТВ
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Права драма одиграла се у уторак на обилазници око Прага, када је у тешкој саобраћајној несрећи учествовао камион једне новопазарске транспортне компаније.
Фотографије са мјеста несреће, које су објавили чешки медији, приказују готово потпуно уништену кабину тегљача, због чега су многи страховали за живот возача.
Несрећа се догодила на ауто-путу Д0, на деоници између Модлетица и Јесеница, једној од најпрометнијих саобраћајница у околини чешке престонице. Према извештајима тамошњих медија, у судару је учествовало више теретних возила, а саобраћај је сатима био отежан. На мјесто несреће одмах су упућене бројне екипе хитних служби, укључујући ватрогасце, полицију, хитну помоћ и медицински хеликоптер који је слетио директно на ауто-пут.
Због силине удара један од возача остао је заглављен у кабини, па је била неопходна интервенција спасилачких екипа.
Посебну пажњу јавности привукао је камион једне новопазарске фирме, чија је кабина након судара готово потпуно уништена. Чешка полиција наставља истрагу о узроцима несреће, али једно је већ сада јасно – право је чудо да је Вахидин Дугопољац из овако стравичног судара изашао са само лакшим повредама. Фотографије уништене кабине најбоље свједоче о силини удара и чињеници да је исход могао бити много трагичнији. Управо због тога бројни грађани Санџака његов опоравак називају највећом и најљепшом вијешћу након ове тешке несреће.
June 3, 2026
"Ја сам добро, хвала Алаху. Свима хвала ко пита и ко не пита на свакој подршци", поручио је Дугопољац путем друштвених мрежа.
Према информацијама до којих је дошла редакција портала Санџак данас, након указане медицинске помоћи и обављених прегледа утврђено је да возач није задобио повреде опасне по живот те је пуштен на кућно лечење. Ипак, оно што је најважније јесте да је Вахидин Дугопољац, упркос призорима који леде крв у жилама, успио да избјегне трагедију.
Фотографије смрсканог камиона обишле су друштвене мреже, а многи овај случај описују као право чудо и још један доказ колико је танка граница између живота и смрти на европским путевима, преноси Санџак данас.
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