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Колико корака дневно нам је потребно за здравији живот: Заборавите 10.000

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 09:34

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Женске ноге приказане у ходу у шареним патикама и црним хеланкама
Фото: Unsplash

Нова студија сугерише да је ходање од 7.000 корака дневно повезано са значајно мањим ризиком од стања попут срчаних болести, дијабетеса, деменције и депресије. То је много мање од циља од 10.000 корака дневно ко чему су раније говорило.

- Десет хиљада корака је увијек био произвољан број - каже виши аутор студије, др Кетрин Овен, са Универзитета у Сиднеју у Аустралији.

Ебола

Свијет

Расте број преминулих од еболе

- Настао је у Јапану као дио маркетиншке кампање која је претходила Олимпијским играма у Токију, гдје су изабрали 10.000 корака. Било је привлачно и незаборавно, и заиста се задржало.

Шта каже истраживање?

Да би видјели да ли људима заиста треба 10.000 корака да би побољшали своје здравље, др Овен и његове колеге су испитали податке из 57 студија које су обухватиле више од 160.000 одраслих како би процијенили везе између дневног броја корака и широког спектра здравствених исхода. У поређењу са 2.000 корака дневно, прелазак 7.000 корака био је повезан са 47% мањим ризиком од преране смрти од свих узрока, према налазима објављеним у часопису Тхе Ланцет Публиц Хеалтх. Студија је такође пронашла неколико других здравствених користи од 7.000 корака дневно у поређењу са 2.000 корака.

Колико је времена потребно да се пређе 7.000 корака дневно?

Да би се добили ови резултати, можда је потребно нешто више од сат времена ходања дневно, каже др Кит Бар, професор физиологије вјежбања на Универзитету Калифорнија Дејвис.

Ебола

Свијет

Расте број преминулих од еболе

- Просјечна особа пређе око 100 корака у минути. Стога, ходање од укупно само 70 минута би вам обезбиједило потребну количину.

(НовостиМагазин)

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Тагови :

шетња

ходање

дневни кораци

вјежбање

здравље

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