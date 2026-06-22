Кардиолози савјетују: Ових пет намирница сваки мушкарац треба да једе

Аутор:АТВ редакција
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Срчане болести и даље су водећи узрок смрти међу мушкарцима, али стручњаци истичу да се ризик може значајно смањити правилном исхраном.
Кардиолози препоручују пет намирница које помажу очувању здравља срца, регулишу холестерол и крвни притисак те смањују упалне процесе у организму.
Лосос, сардине, пастрмка и сличне врсте рибе богати су извори омега-3 масних киселина, које су детаљно истраживане због својих користи за здравље срца. Посебно су богате еикозапентаенском (ЕПА) и докозахексаенском (ДХА) киселином, које се повезују са смањењем нивоа триглицерида, упала и побољшањем здравља крвних судова, преноси Индекс.
Недавна истраживања показују да масна риба мушкарцима доноси и додатне користи јер су кардиоваскуларно и сексуално здравље уско повезани.
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"Мушкарци у просјеку развијају кардиоваскуларне болести раније него жене", рекла је кардиолог др Џејн Морган.
"Омега-3 масне киселине из масне рибе могу помоћи у смањењу триглицерида, ризика од аритмије и упала. То може подржати здравље крвних судова, што је важно и за еректилну функцију".
Морган истиче да је еректилна дисфункција често рани знак проблема са крвним судовима, годинама прије него што се срчана болест клинички испољи.
Зоб
Зоб садржи хранљиве материје које помажу бољој функцији крвних судова и одржавању здравог нивоа холестерола, каже др Кезија Џој. Посебно је важан бета-глукан, врста растворљивих влакана која може помоћи у снижавању ЛДЛ ("лошег") холестерола смањујући његову апсорпцију у пробавном систему.
"Мушкарци средњих година често имају кардиометаболичке ризике и прије него што добију дијагнозу болести, што се манифестује повећаним обимом струка, граничном хипертензијом, повишеним триглицеридима и предијабетесом, а зоб може директно дјеловати на те процесе", наводи Морган.
Осим тога, зоб може помоћи у одржавању здраве тјелесне тежине, што је још један важан фактор за здравље срца.
Иако их многи избјегавају због калоријске вриједности, истраживања показују да умјерена конзумација орашастих плодова може имати позитиван ефекат на здравље срца.
Ораси и пистације посебно су богати незасићеним мастима, влакнима, фитостеролима, антиоксидансима и другим биљним једињењима која подржавају здравље крвних судова. Такође су добар извор алфа-линоленске киселине (АЛА), биљне омега-3 масне киселине.
"Намирнице богате омега-3 масним киселинама, попут ораха, повезују се са повољнијим профилом холестерола, нижим нивоима триглицерида и бољим здрављем артерија", објашњава кардиолог др Јосеф Амириан.
Умјесто чипса и других ултрапрерађених грицкалица, стручњаци препоручују неслане орахе, пистације или мјешавине орашастих плодова.
Шпинат, кељ, блитва и друго лиснато поврће обилују калијумом, магнезијумом, влакнима и антиоксидансима који помажу у одржавању здравог крвног притиска и функције крвних судова.
Калијум је посебно важан јер може ублажити негативне ефекте прекомјерног уноса натријума на крвни притисак.
"Лиснато поврће, попут шпината или кеља, може помоћи у снижавању крвног притиска и очувању здравља артерија", каже др Торалбен Пател.
Ако нисте љубитељ салата, шпинат можете додати у смути, а кељ у супе или га припремити као прилог.
Боровнице, купине, малине, јагоде и бруснице богате су антиоксидансима који штите организам од оксидативног стреса.
"Бобичасто воће препуно је антиоксиданаса који штите ћелије од оштећења и смањују упалне процесе повезане са развојем кардиоваскуларних болести", истиче Пател.
Истраживања показују да су мушкарци изложени већем ризику од срчаних болести, али истовремено ријеђе конзумирају бобичасто воће, упркос његовим доказаним користима.
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Када је ријеч о здрављу срца, не постоји једна намирница која може спријечити болести. Умјесто тога, кардиолози препоручују уравнотежену исхрану богату хранљивим материјама које помажу регулацију холестерола, крвног притиска, смањење упала и очување здравља крвних судова.
Масна риба, зоб, орашасти плодови, лиснато поврће и бобичасто воће спадају међу најбоље изборе за очување здравља срца јер обезбјеђују омега-3 масне киселине, влакна, калијум и антиоксидансе.
Чешће бирање ових намирница умјесто ултрапрерађене хране може значајно допринијети здравијем срцу и бољем општем здрављу у годинама које долазе.
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