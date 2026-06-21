Који напитак најбоље хидрира организам: Није у питању вода

Аутор:АТВ редакција
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Током топлотних таласа одржавање хидратације постаје важније него иначе. Иако већина људи посеже за водом када жели надокнадити течност, љекари истичу да постоје и друга пића која могу помоћи тијелу да дуже остане хидрирано.
Докторка Наташа Фернандо тврди да млијеко може бити чак и боље од воде. Објаснила је да млијеко садржи шећер, протеине, масти и натријум, који помажу тијелу да дуже задржи течност.
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-Не морате се ослањати искључиво на воду како бисте остали хидрирани – истакла је, пише Нај Жена.
Који су још добри избори за хидратацију?
Др Фернандо наводи да је и сојино млијеко добар избор јер садржи електролите који помажу рехидратацији. Препоручује и кокосову воду те сок од краставца, док воће и поврће богато водом, попут лубенице и краставаца, такође може придонијети уносу течности током врућина.
НХС упозорава да међу најчешће знакове дехидратације спадају жеђ, рјеђе мокрење, вртоглавица, умор, сува уста и тамножути урин јаког мириса. Ти симптоми могу упућивати на то да тијелу недостаје течност и да је потребно повећати унос напитака.
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У случају дехидратације НХС савјетује конзумирање довољно течности у мањим гутљајима, а по потреби користити и оралне рехидрацијске отопине. Ако се појаве озбиљнији симптоми попут збуњености, сталне вртоглавице, убрзаног рада срца или неуобичајене поспаности, потребно је потражити љекарску помоћ.
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