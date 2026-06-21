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Један мјесец је посебно значајан за љубавне везе: Људи лакше улазе у романтичне односе

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 10:34

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Љубав плажа
Фото: pexels/Gantas Vaičiulėnas

Јунска теорија је вирални тренд на ТикТоку и Инстаграму према којем је мјесец јун период када везе чешће постају озбиљне, а људи лакше улазе у нове романтичне односе.

Теорија полази од идеје да почетак љета доноси више прилика за заљубљивање, озваничавање љубавне везе, вјеридбе, заједнички живот или разговоре које су партнери раније одлагали.

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На друштвеним мрежама зато се све чешће дијеле приче о упознавању партнера у јуну, повратку старе љубави или важним прекретницама које су се догодиле управо у том мјесецу.

У објашњењу овог тренда не истичу се мистичне приче, већ расположење, енергија и психологија: дужи дани, више сунца и почетак љета код многих људи утичу на боље расположење, самопоуздање и друштвено понашање. То их, према тој теорији, чини отворенијим за изласке, нова познанства и квалитетније провођење времена с другим особама.

Додатни разлог за популарност јунске теорије је чињеница да јун у многим дијеловима свијета означава почетак љетне сезоне, путовања и опуштенијег дружења.

Топлије вечери и активнији друштвени календар стварају више прилика за упознавање људи, због чега љубавне приче у том периоду постају видљивије.

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Ипак, сама теорија не тврди да јун има скривену моћ над везама. Њена суштина је у томе да људе подстакне да буду присутнији, прихвате позиве, изађу на дејт и направе конкретан корак умјесто чекања.

Истовремено се наглашава да овај образац не одговара свима једнако, јер неки људи лето не доживљавају као посебно романтичан период.

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Тагови :

Љубав

љубавне везе

љубав и секс

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