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Старија од пола вијека, али дјевица: Сада је спремна за просца

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 20:52

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Терезија Ниракајумба дјевица из Руанде.
Фото: Screenshot/Youtube

Терезију Ниракајумбу јавност је упознала кроз њену исповијест прије готово три године као 123-годишњу дјевицу која још увијек тражи своју прву праву љубав.

Иако већина људи не доживи ни 100 година, ова жена из Руанде преживјела је Први, Други свјетски рат, Хладни рат и видјела пад Берлинског зида.

Ниракајумба је такође била жива када је измишљен ТВ, али је читавог живота остала дјевица и никада није имала момка. У интервјуу за Афримак испричала је своју причу и како никада није срела мушкарца.

„Никада нисам видјела голог човјека. Живјела сам 123 године са неоствареном жељом, девијантном надом и храбрим духом чекања да једног дана човјек изађе и загрли моју душу“, рекла је она.

Према ријечима Ниракајумбе, њена култура није дозвољавала забављање и захтијевала је да жена буде упозната са мушкарцем преко породице, али је њена породица никада није упознала ни са једним просцем.

„У мојој култури дјевојкама није било дозвољено да буду саме са мушкарцем. Овај принцип био је мој начин живота. Одабрала сам да живим сама, чак и када су моји родитељи и породица тражили да прихватим мушкарца и удам се“, каже ова жена.

Рекла је и да је развила снажан страх од мушкараца, што је допринијело да не успоставља никакве везе са њима. Скоро вијек касније, њен страх од мушкараца сада је ствар прошлости и Ниракајумба жели нови живот за себе, жели да доживи љубав од мушкарца.

„Тренутно ми можете помоћи и довести човјека. Када сам била млада, нисам жељела да се дружим са мушкарцима и то ме је спријечило у било каквој потенцијалној вези. Никада нисам развила љубав ни према једном мушкарцу“, рекла је она за поменути медиј.

Према доступним подацима, Терезија је још увијек жива, али се не зна да ли је у међувремену успјела да пронађе своју сродну душу коју је деценијама чекала.

(Курир)

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Тагови :

дјевица

љубав и секс

просидба

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