Познато одакле је нови Лото милионер: Није како неки тврде

Аутор:АТВ редакција
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У петак, 19. јуна, једна особа постала је милионер захваљујући игри Лото коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна Лутрија Србије.
Игра која је "обогатила" овог играча је Лото Џокер, а донијела му је милион и 30 хиљада марака.
Добитна комбинација гласила је 19, 31, 25, 23, 8, 35 i 4.
Сада је откривено одакле је срећни добитник, а иако су поједини медији пренијели да је ријеч о играчу из Републике Српске, тачније како су сами написали "БиХ", то није истина.
Наиме, према званичном извјештају Лутрије Републике Српске, добитни листић уплаћен је у Србији.
Иначе, у игри Лото извучене су четири шестице вриједне по скоро 13.000 КМ, а све детаље о овом колу погледајте на ОВОМ ЛИНКУ.
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