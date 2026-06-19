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Познато одакле је нови Лото милионер: Није како неки тврде

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 20:48

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Познато одакле је нови Лото милионер: Није како неки тврде
Фото: АТВ

У петак, 19. јуна, једна особа постала је милионер захваљујући игри Лото коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна Лутрија Србије.

Игра која је "обогатила" овог играча је Лото Џокер, а донијела му је милион и 30 хиљада марака.

Добитна комбинација гласила је 19, 31, 25, 23, 8, 35 i 4.

Сада је откривено одакле је срећни добитник, а иако су поједини медији пренијели да је ријеч о играчу из Републике Српске, тачније како су сами написали "БиХ", то није истина.

Наиме, према званичном извјештају Лутрије Републике Српске, добитни листић уплаћен је у Србији.

Иначе, у игри Лото извучене су четири шестице вриједне по скоро 13.000 КМ, а све детаље о овом колу погледајте на ОВОМ ЛИНКУ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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