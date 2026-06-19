Извучени Лото бројеви: Резултати 49. кола

Аутор:Стеван Лулић
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Извучени су бројеви у 49. колу игре Лото, која је била вриједна 950.000 КМ.
Добитна комбинација у овом колу гласила је 27, 38, 7, 30, 26, 19 и 14.
Главног добитка у овом колу није било, али је четворо играча добило шестице вриједне по скоро 13.000 конвертибилних марака.
За малу доплату на својим тикетима играчи су у игри Лото плус имали прилику да освоје 5.250.000 марака.
Извучени бројеви у овој игри су 19, 31, 25, 23, 8, 35 и 4
Ни у овој игри није извучена премија.
Игра Џокер била је вриједна 1.030.000.
Џокер број у 49. колу гласио је 073007.
Ова комбинација једном срећнику је донијела Џокер добитак и учинила га милионером. Честитамо срећном добитнику.
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