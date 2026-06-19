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Почела градња куће за самохрану мајку двоје дјеце из Крајине

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 17:20

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Градња куће за Зинајду, самохрану мајку из Цазина
Фото: Друштвене мреже

Почели су грађевински радови на изградњи куће за Зинајду, самохрану мајку двоје дјеце из Цазина, чиме је направљен велики корак ка рјешавању стамбеног питања ове породице.

Захваљујући подршци хуманитарне организације "4 Лајф" и бројним људима доброг срца који су учествовали у акцији помоћи, Зинајда и њени синови ускоро би требали добити сигуран и топао дом.

Почетак радова донио је нову наду породици која је годинама живјела у тешким условима.

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Сваки нови зид који буде подигнут симбол је солидарности, заједништва и хуманости свих оних који су одлучили помоћи.

Ова акција још једном показује колико заједница може учинити када се уједини око племенитог циља.

Уколико радови буду текли планираном динамиком, Зинајда и њена дјеца ускоро ће уселити у свој нови дом и започети ново животно поглавље.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

кућа

Самохрана мајка

Цазин

хуманост

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