Почела градња куће за самохрану мајку двоје дјеце из Крајине

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Почели су грађевински радови на изградњи куће за Зинајду, самохрану мајку двоје дјеце из Цазина, чиме је направљен велики корак ка рјешавању стамбеног питања ове породице.
Захваљујући подршци хуманитарне организације "4 Лајф" и бројним људима доброг срца који су учествовали у акцији помоћи, Зинајда и њени синови ускоро би требали добити сигуран и топао дом.
Почетак радова донио је нову наду породици која је годинама живјела у тешким условима.
Регион
Страшна трагедија на Јадрану: Утопиле се двије дјевојчице
Сваки нови зид који буде подигнут симбол је солидарности, заједништва и хуманости свих оних који су одлучили помоћи.
Ова акција још једном показује колико заједница може учинити када се уједини око племенитог циља.
Уколико радови буду текли планираном динамиком, Зинајда и њена дјеца ускоро ће уселити у свој нови дом и започети ново животно поглавље.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму
15:50
Крваво цвијеће С03 ЕП56 (12+)
серијски програм
16:40
Вјежбајте са Лидијом
лајфстајл
16:50
Најбоље из АТВ јутра
јутарњи програм
17:10
Центар дана
инфотејмент
18:50
Маркетинг
маркетинг
19:00
АТВ вијести
информативни програм вијести
19:40
Маркетинг
маркетинг