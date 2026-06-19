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Субота доноси велику врућину широм Европе: У Српској до 36 степени

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 10:34

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Субота доноси велику врућину широм Европе: У Српској до 36 степени
Фото: Envato/SKY-Stock

Републику Српску сутра, 20. јуна 2026. године, очекује сунчано и топлије вријеме уз локално малу облачност.

Српска ће бити под утицајем гребена са југозапада, уз прилив топлог ваздуха. У приземљу ће бити висок ваздушни притисак, под утицајем антициклона из средње Европе, кажу из РХМЗ за АТВ.

Сунчано и топлије у Српској

Вјетар ће бити слаб до умјерен источни и сјевероисточни, а у Херцеговини јужни.

Минимална температура ваздуха биће од 14 до 18 степени, на југу до 21, а у вишим предјелима од 10 степени.

Максимална температура ваздуха биће од 31 до 36 степени, док ће у вишим предјелима износити од 25 степени.

У Бањалуци веома топло

У Бањалуци ће сутра бити сунчано и веома топло, уз малу облачност.

Дуваће слаб до умјерен сјевероисточни вјетар.

Минимална температура ваздуха биће око 17, а максимална око 35 степени.

Прогноза по регијама

У Крајини ће бити сунчано и веома топло, уз малу облачност.

У Семберији ће бити претежно сунчано и веома топло.

У централним и источним предјелима очекује се претежно сунчано вријеме уз малу облачност и топлије.

У Херцеговини ће бити претежно сунчано и веома топло.

У недјељу вруће, од понедјељка нестабилније

У недјељу, 21. јуна, биће претежно сунчано и вруће. Касно послијеподне, развојем облачности, могући су локални пљускови с грмљавином.

Минимална температура ваздуха биће од 15 до 19 степени, на југу до 22, а у вишим предјелима од 12 степени. Максимална температура ваздуха биће од 32 до 37 степени, у вишим предјелима од 26 степени.

У понедјељак, 22. јуна, након претежно сунчаног јутра, током дана биће веома топло и нестабилно, уз јачи развој облачности која доноси пљускове са грмљавином. Локално ће бити и непогода са градом и јаким вјетром.

Минимална температура ваздуха биће од 16 до 23 степена, у вишим предјелима од 13 степени. Максимална температура ваздуха биће од 30 до 36 степени, у вишим предјелима од 25 степени.

У уторак, 23. јуна, јутро ће бити претежно сунчано, а током дана и даље веома топло и нестабилно, уз локалне пљускове са грмљавином.

Минимална температура ваздуха биће од 17 до 23 степена, у вишим предјелима од 13 степени. Максимална температура ваздуха биће од 29 до 36 степени, у вишим предјелима од 25 степени.

Врућина и у Европи

У суботу се јака врућина очекује на широком подручју од Шпаније, преко Француске, Италије и Њемачке, до централне Европе и Балкана.

Врло топао талас шири се и на Пољску. Свјеже ће бити у већем дијелу Британије и на сјеверу Русије, а вјетровито у области Скандинавије и Балтика.

У поподневним сатима могући су локални пљускови на сјеверу Шпаније и Француске, у области Алпа, на сјеверу и истоку Њемачке и понегдје у централној Европи.

У већем дијелу Медитерана биће сунчано и топло. Најјача врућина очекује се у Шпанији, а затим у Француској.

Максималне температуре кретаће се од 20 степени у Даблину и Москви до 38 у Мадриду и 35 у Паризу, а на југу Шпаније, у Кордоби, до 42 степена.

У региону претежно сунчано

У региону ће у суботу бити претежно сунчано, уз слаб дневни развој облака.

Јачи локални развој облака очекује се у Алпима и Словенији, као и на Карпатима, гдје су послијеподне могући локални пљускови.

Максимална температура биће од 28 степени у Истанбулу до 36 у Мостару и Подгорици.

Опрез за хроничне болеснике

Биометеоролошке прилике данас могу изазвати уобичајене тегобе код већине хронично обољелих, па им се савјетује опрез.

Очекују се термички услови знатно изнад просјечних вриједности за ово доба године.

И сутра се очекује биометеоролошка ситуација која може изазвати уобичајене тегобе код већине хронично обољелих, поготово због термичких услова знатно изнад просјечних вриједности за овај период године.

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Тагови :

Временска прогноза

врућина

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