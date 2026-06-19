Субота доноси велику врућину широм Европе: У Српској до 36 степени

Аутор:АТВ редакција
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Републику Српску сутра, 20. јуна 2026. године, очекује сунчано и топлије вријеме уз локално малу облачност.
Српска ће бити под утицајем гребена са југозапада, уз прилив топлог ваздуха. У приземљу ће бити висок ваздушни притисак, под утицајем антициклона из средње Европе, кажу из РХМЗ за АТВ.
Вјетар ће бити слаб до умјерен источни и сјевероисточни, а у Херцеговини јужни.
Минимална температура ваздуха биће од 14 до 18 степени, на југу до 21, а у вишим предјелима од 10 степени.
Максимална температура ваздуха биће од 31 до 36 степени, док ће у вишим предјелима износити од 25 степени.
У Бањалуци ће сутра бити сунчано и веома топло, уз малу облачност.
Дуваће слаб до умјерен сјевероисточни вјетар.
Минимална температура ваздуха биће око 17, а максимална око 35 степени.
У Крајини ће бити сунчано и веома топло, уз малу облачност.
У Семберији ће бити претежно сунчано и веома топло.
У централним и источним предјелима очекује се претежно сунчано вријеме уз малу облачност и топлије.
У Херцеговини ће бити претежно сунчано и веома топло.
У недјељу, 21. јуна, биће претежно сунчано и вруће. Касно послијеподне, развојем облачности, могући су локални пљускови с грмљавином.
Минимална температура ваздуха биће од 15 до 19 степени, на југу до 22, а у вишим предјелима од 12 степени. Максимална температура ваздуха биће од 32 до 37 степени, у вишим предјелима од 26 степени.
У понедјељак, 22. јуна, након претежно сунчаног јутра, током дана биће веома топло и нестабилно, уз јачи развој облачности која доноси пљускове са грмљавином. Локално ће бити и непогода са градом и јаким вјетром.
Минимална температура ваздуха биће од 16 до 23 степена, у вишим предјелима од 13 степени. Максимална температура ваздуха биће од 30 до 36 степени, у вишим предјелима од 25 степени.
У уторак, 23. јуна, јутро ће бити претежно сунчано, а током дана и даље веома топло и нестабилно, уз локалне пљускове са грмљавином.
Минимална температура ваздуха биће од 17 до 23 степена, у вишим предјелима од 13 степени. Максимална температура ваздуха биће од 29 до 36 степени, у вишим предјелима од 25 степени.
У суботу се јака врућина очекује на широком подручју од Шпаније, преко Француске, Италије и Њемачке, до централне Европе и Балкана.
Врло топао талас шири се и на Пољску. Свјеже ће бити у већем дијелу Британије и на сјеверу Русије, а вјетровито у области Скандинавије и Балтика.
У поподневним сатима могући су локални пљускови на сјеверу Шпаније и Француске, у области Алпа, на сјеверу и истоку Њемачке и понегдје у централној Европи.
У већем дијелу Медитерана биће сунчано и топло. Најјача врућина очекује се у Шпанији, а затим у Француској.
Максималне температуре кретаће се од 20 степени у Даблину и Москви до 38 у Мадриду и 35 у Паризу, а на југу Шпаније, у Кордоби, до 42 степена.
У региону ће у суботу бити претежно сунчано, уз слаб дневни развој облака.
Јачи локални развој облака очекује се у Алпима и Словенији, као и на Карпатима, гдје су послијеподне могући локални пљускови.
Максимална температура биће од 28 степени у Истанбулу до 36 у Мостару и Подгорици.
Биометеоролошке прилике данас могу изазвати уобичајене тегобе код већине хронично обољелих, па им се савјетује опрез.
Очекују се термички услови знатно изнад просјечних вриједности за ово доба године.
И сутра се очекује биометеоролошка ситуација која може изазвати уобичајене тегобе код већине хронично обољелих, поготово због термичких услова знатно изнад просјечних вриједности за овај период године.
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