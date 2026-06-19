Logo

У Српској рођено 19 беба

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 08:00

Коментари:

0
Беба
Фото: pexels/Helena Lopes

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 19 беба, 11 дјевојчица и осам дјечака, речено је Срни у породилиштима.

По пет беба рођено је у Бањалуци и Приједору, три у Фочи, те по двије у Бијељини, Источном Сарајеву и Зворнику.

У Бањалуци су рођене три дјевојчице и два дјечака, у Приједору три дјечака и двије дјевојчице, у Фочи двије дјевојчице и један дјечак, у Бијељини два дјечака, а у Источном Сарајеву и Зворнику по двије дјевојчице.

Порода није било у породилиштима у Градишци, Требињу и Невесињу. Подаци за породилиште у Добоју нису били доступни.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

рођене бебе

Република Српска

Коментари (0)

Прочитајте више

споменик 12 беба годишњица

Република Српска

Смрт дванаесте бебе усљед муслиманско-хрватске блокаде

1 д

0
Беба

Република Српска

У Српској рођена 21 беба

1 д

0
materinski dodatak mama beba

Друштво

У Српској рођене 24 бебе

2 д

0
Малена беба лежи, породилиште, колико је рођено беба

Друштво

У Српској рођена 31 беба

3 д

0

Више из рубрике

Све више младих купује куће на периферији умјесто станова у центру

Друштво

Све више младих купује куће на периферији умјесто станова у центру

2 ч

0
Славимо Преподобног Висариона, великог чудотворца: Имање раздијелио сиротињи у част славе Божије

Друштво

Славимо Преподобног Висариона, великог чудотворца: Имање раздијелио сиротињи у част славе Божије

3 ч

0
Вјера кадионица црква свештеник

Друштво

За срећу и мир сутра изговорите ове ријечи

13 ч

0
Пљускови и екстреми: Објављена средњорочна прогноза за БиХ

Друштво

Пљускови и екстреми: Објављена средњорочна прогноза за БиХ

16 ч

0

  • Најновије

10

29

Напета ситуација у Фолксвагену: Планира се укидање 50.000 радних мјеста

10

25

Звијезде упозоравају: Нешто велико се спрема за два хороскопска знака

10

21

Због несавјесног рада Дом здравља у Броду оштећен за 40.000 КМ

10

18

Од понедјељка пријаве за полагање пријемног испита

10

15

Туристи у Грчкој у паници због "рибе-зец"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима