У Српској рођено 19 беба

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 19 беба, 11 дјевојчица и осам дјечака, речено је Срни у породилиштима.
По пет беба рођено је у Бањалуци и Приједору, три у Фочи, те по двије у Бијељини, Источном Сарајеву и Зворнику.
У Бањалуци су рођене три дјевојчице и два дјечака, у Приједору три дјечака и двије дјевојчице, у Фочи двије дјевојчице и један дјечак, у Бијељини два дјечака, а у Источном Сарајеву и Зворнику по двије дјевојчице.
Порода није било у породилиштима у Градишци, Требињу и Невесињу. Подаци за породилиште у Добоју нису били доступни.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
13 ч0
Друштво
16 ч0
Најновије
10
29
10
25
10
21
10
18
10
15
Тренутно на програму