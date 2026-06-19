Славимо Преподобног Висариона, великог чудотворца: Имање раздијелио сиротињи у част славе Божије

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и вјерници данас, 19. јуна, прослављају Преподобног Висариона, једног од најпосвећенијих аскета и чудотвораца у хришћанској историји. Рођен у Мисиру, у древном Египту, Свети Висарион је од раних дана био посвећен духовном животу, облачећи се у "духовну одежду" крштења и чувајући је чистом кроз цјелокупан свој живот.
Након што је раздијелио своје имање сиротињи, насљедство од родитеља, Свети Висарион се одрекао света и постао монах. Његова одлучност да живи по Христовим учењима водила га је ка животу потпуног одрицања и посвећености Богу. Посјетио је светог Герасима на Јордану и учио од светог Исидора Пелусиота, усвајајући њихове мудрости и духовне увиде.
Свети Висарион био је познат по својој строгој аскези. Тијело је побјеђивао великим постом и бдењем, али је свој подвиг скривао од очију света колико год је могао. Његова духовна снага била је толико велика да је једном приликом стајао уз молитву четрдесет дана, без хране и сна.
Друштво
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Свети Висарион имао је дар чудотворства, исцјељујући болесне и чинећи многа друга чудеса на корист људи и славу Божју. Његова сличност са светим пророком Илијом била је очигледна, јер је у временима суше “низводио” обилне кише с неба, не једанпут, већ много пута. Његова чудотворна дјела била су свједочанство његове дубоке вјере и Божије милости која је дјеловала кроз њега. Упокојио се 466. године, мирно – онако како је и живио, испуњен вјером и посвећеношћу Богу.
(телеграф)
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