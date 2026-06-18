За срећу и мир сутра изговорите ове ријечи

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква 19. јуна оаиљежава дан Преподобног Висариона и Илариона Новог. Овај дан долази са једним, али важним обичајем.
Рођен и васпитан у Мисиру. Рано се одао духовном животу и „не укаља духовну одежду у коју се обуче крштењем светим“. Посјетио је светог Герасима на Јордану и слушао светог Исидора Пелусиота.
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Тијело своје побиједио је великим постом и бдењем, али свој подвиг скривао је, колико је могао, од људи. Једном је четрдесет дана стајао на молитви не једући и не спавајући. Једну хаљину носио је и љети и зими. Имао је велики дар чудотворства. Сталног мјеста пребивања није имао, него је до дубоке старости живио по горама и шумама. Исцјељивао је болесне и чинио многа чудеса на корист људи и на славу Бога. Упокојио се мирно 466. године.
Игуман Далматске породице у Цариграду. Био је ученик Григорија Декаполита и подражавалац живота Илариона Великог, чије је и име узео. Моћан у молитви, истрајан и храбар у страдању. Страдао је много за иконе у вријеме иконобораца, царева Лава Јерменина и других.
Потом цара Лава исјекоше мачевима његови сопствени војници у истој цркви и на истом мјесту гдје се он раније наругао светим иконама и одакле је прву икону уклонио. Тада свети Иларион би пуштен из тамнице, али не задуго. Поново је био мучен и држан у тамници све до правовјерне царице Теодоре. Видовит и прозорљив: видио је анђеле Божје гдје односе на небо душу светог Теодора Студита. Угодивши Богу, упокојио се у царству небеском 845. године у својој седамдесетој години.
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На овај дан вјерује се да треба прочитати ову молитву, да би вас пратила срећа и благостање.
„Сврх свега што се чува – чувај срце своје, јер из њега излази живот. У срцу је воља, у срцу је љубав, у срцу је ум. Од доброг срца излази: мир, трпљење, доброта, милост, вјера, кротост, уздржање. Као што змија чува главу, тако и ти, сине, чувај срце своје. Сврха свега што се чува чувај, сине, срце своје! Јер у њега улази и из њега излази живот, који је од живога Бога.“
(Она.рс)
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