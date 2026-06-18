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Ево на које детаље у пасошу морате обратити пажњу ако путујете у неку од ових земаља

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 16:50

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Ево на које детаље у пасошу морате обратити пажњу ако путујете у неку од ових земаља
Фото: АТВ

Многи путници прије одласка на пут провјере само датум истека пасоша, међутим то није једина ствар која може створити проблеме приликом уласка у другу државу.

Поједине земље имају правило да путници у пасошу морају имати одређени број празних страница предвиђених за визе и граничне ознаке. Уколико тог простора нема довољно, могуће је одбијање уласка у земљу, па чак и забрана укрцавања на лет.

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Најстрожа по том питању је Намибија, која од страних држављана тражи чак шест празних страница у пасошу. У групи земаља које захтијевају најмање три слободне странице налазе се Јужноафричка Република, Боцвана, Мозамбик, Замбија, Брунеј и Мадагаскар.

За путовања у Кину, Индију, Сингапур, Кубу или на Бахаме потребно је имати најмање двије празне странице.

Путнички стручњаци због тога савјетују да се прије сваког путовања, осим рока важења пасоша, провјери и колико је слободног простора остало у документу.

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Истовремено, грађани Босне и Херцеговине који путују у земље Европске уније све рјеђе ће добијати печате у пасошима. Европска унија је увела дигитални систем евиденције улазака и излазака, па се подаци о преласку границе сада евидентирају електронски.

(Црна-Хроника)

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Тагови :

пасош

путовање

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Гранични прелаз

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