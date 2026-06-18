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Лажирао да је жртва пљачке, па одсјекао себи стопало да би узео новац од осигурања

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 16:32

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Лажирао да је жртва пљачке, па одсјекао себи стопало да би узео новац од осигурања
Фото: pexels

Универзитетски службеник из Бразила је организовао да му се одсјече стопало у изопаченом покушају да добије 220.000 фунти осигурања.

Вандерли дос Сантос Гомес тврдио је да су му гангстери у Бразилу одсјекли ногу али је сада проглашен кривим за лажирање напада.

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Како преноси Тхе Сун, Бизарни план је смишљен како би се допунила његова скромна примања као административни асистент на Федералном универзитету Реконкаво да Баија.

Између јуна и јула 2019. године, Гомес је уговорио четири велике полисе осигурања које би исплатиле до 200.050 фунти у случају трајног инвалидитета.

Само неколико недјеља касније, Гомес је рекао полицији да је био киднапован и опљачкан прије него што су му гангстери мачетом одсјекли десно стопало.

Пронађен је са одсјеченим стопалом поред пута у селу Мерсес, на југоистоку Бразила.

Одсјечено стопало је касније пронађено у ранцу, заједно са стварима које је пријавио као украдене.

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Хитне службе су пожуриле да одведу Гомеса у болницу – гдје је преварант брзо поднио захтјеве осигуравајућим компанијама.

Судски документи наводе да су захтјеви поднијети само неколико дана након наводног напада 15. августа 2019. године.

Велике суме новца и сумњиво вријеме напада брзо су узбунили полицију.

Гомес је негирао оптужбе за лажирање повреде, а његови адвокати су тврдили да нема доказа који би га осудили.

Али форензички стручњаци су рекли да је ужасна повреда била превише чиста и прецизна да би је нанијели насилници наоружани мачетама, како је Гомес тврдио.

Вјеровали су да је умјесто тога извршена кориштењем специјализованих хируршких техника – што сугерише да је Гомес лагао о ампутацији.

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Гомес је осуђен на двије године затвора али је то преиначено у 720 сати друштвено корисног рада и новчану казну од 1.113 фунти, наводи се судским документима.

Почео је да служи казну у мају након што је неколико покушаја жалбе на одлуку одбијено од стране судова.

Адвокати који раде на случају рекли су да је то најчуднија превара са осигурањем коју су икада видјели.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Бразил

превара

преваре с осигурањем

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