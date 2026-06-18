Стиже пржење на 45 степени: Топлотна купола поклапа Европу

Аутор:АТВ редакција
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Док љето календарски још није ни почело, Европу очекује први озбиљан топлотни талас ове сезоне.
Метеоролози упозоравају да ће снажна "топлотна купола" током наредних дана захватити већи дио континента, доносећи температуре и до 45 степени Целзијуса у појединим деловима Португала, Шпаније и Француске.
Према прогнози метеоролошког портала "Север Ведер Јуроп" изнад западне и централне Европе формира се масивна област високог ваздушног притиска, позната као "топлотна купола", која ће заробити изузетно топао ваздух пристигао из Сахаре и спријечити његово мијешање са хладнијим масама.
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Стручњаци упозоравају да ће овај временски образац довести до дуготрајног периода екстремних врућина, а додатни проблем представља чињеница да је земљиште широм Европе већ изразито суво након рекордно топлог краја маја. Због тога ће природни процес хлађења путем испаравања бити знатно ослабљен, што ће додатно допринијети расту температура.
Наиме, очекује се да ће температуре бити од 14 до 18 степени изнад просјека за крај јуна, а локално и више.
Топлотни талас ће се од викенда ширити из сјеверозападне Африке према југозападној и западној Европи, а затим постепено наставити ка сјеверу и истоку, доминирајући већим дијелом Европе током остатка јуна. Током викенда и сљедеће недјеље очекује се и виши ваздушни притисак од уобичајеног у западним и централним дијеловима континента. Подручје високог притиска додатно ће се ширити и биће изнад просјека готово свуда, осим на крајњем југоистоку, крајњем сјеверу Европе и изнад Сјеверног Атлантика.
Највише температуре очекују се на Пиринејском полуострву. У Португалу и Шпанији почетком наредне седмице могуће су вриједности и до 45 степени Целзијуса, преноси "Нова".
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Француску такође очекује изузетно тежак период. Поједини метеоролошки модели предвиђају да би у централним, сјеверним и западним дијеловима земље температуре у понедјељак могле достићи између 41 и 44 степена.
У Паризу и другим већим градовима очекује се вишедневни период са температурама између 35 и 40 степени, што је и до 15 степени изнад просјека за крај јуна.
Врућина ће током викенда захватити и Њемачку, земље Бенелукса и Велику Британију, гдје ће температуре углавном прелазити 30 степени.
У Италији се очекују температуре између 35 и 40 степени, док би у долини ријеке По почетком наредне седмице локално могло бити и топлије.
Метеоролози наводе да ће и Балкан осјетити утицај овог таласа, али се за сада не очекују екстреми попут оних у Француској или Шпанији. Температуре би у већем дијелу региона требало да се крећу између 30 и 35 степени, мада по мапама - сасвим солидно и нас "качи".
Топлотна купола настаје када се изнад великог подручја задржи снажан систем високог ваздушног притиска. Он дјелује попут поклопца на шерпи – спречава подизање топлог ваздуха и његово мијешање са хладнијим слојевима атмосфере.
Због тога се ваздух при тлу додатно загријава - тај временски образац доноси високе, а понекад и рекордне температуре подручју испод њега. Такође, израз се користи када се широко подручје ваздуха под високим притиском задржи над великим дијелом континента, а ако је појава изразито стабилна и екстремна, обично траје неколико дана или чак недјеља.
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Управо су овакви метеоролошки услови били један од кључних узрока неких од најинтензивнијих топлотних таласа који су посљедњих година погодили Европу, САД и Канаду.
Метеоролози упозоравају да би дуготрајан период високих температура могао додатно да погорша сушу у многим дијеловима Европе и повећа ризик од шумских пожара.
Пошто се очекује да ће се снажан систем високог притиска задржати над Европом до краја мјесеца, постоји могућност да ће се топлотни талас продужити и током посљедњих дана јуна.
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