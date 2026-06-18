Јапан у мају купио више од 300.000 барела руске нафте

Коментари:0
Јапанске компаније су у мају купиле преко 300.000 барела руске нафте изузете од западних санкција како би надокнадиле смањене испоруке са Блиског истока, објавила је руска новинска агенција Тас, позивајући се на податке јапанског Министарства финансија.
Јапан је у мају увезао 58.000 кубних метара нафте из Русије, наводи Тасс податке јапанског министарства, што би одговарало приближно 364.800 барела, израчунали су.
Вриједност увоза била је шест милијарди јена (32,3 милиона евра), према подацима на веб-сајту министарства.
Нафта је купљена у оквиру уговора о испорукама гаса из пројекта Сахалин 2 на руском Далеком истоку, који није обухваћен западним санкцијама, напомиње ТАСС.
Подаци за април, међутим, показују да Јапан није увозио нафту из Русије.
Сахалин 2 је један од највећих руских пројеката извоза гаса, а у заједничком је власништву руског Гаспрома и јапанских Мицуија и Мицубиша.
Нафта из пројекта Сахалин 2 такође је изузета од ограничења цијена за руске испоруке које су поставиле чланице Г7, напомиње ТАСС. Тако је цијена руске нафте коју је Јапан купио у мају достигла приближно 103 долара по барелу, израчунала је руска новинска агенција.
Крајем 2022. године, Г7, ЕУ и Аустралија су запретиле осигуравачима и превозницима санкцијама ако буду сервисирали руску нафту по цијени вишој од 60 долара.
У фебруару 2023. године, такође су поставили ограничење цијене за руске деривате, на 45 долара по барелу за тешко гориво и 100 долара по барелу за лака горива, као што су бензин и дизел.
Крајем марта, замјеник руског министра спољних послова Андреј Руденко рекао је да Русија неће продавати нафту земљама које намећу ово ограничење цијене, мислећи посебно на Јапан, који још није изразио интересовање за куповину.
"Јапанска влада се обавезала да ће увести ограничење цијена руске нафте. Ово је антитржишна мера која ремети ланце снабдијевања", рекао је руски званичник у марту.
Токио је обуставио увоз нафте из Русије откако су руске трупе ушле у Украјину 2022. године, али јапанске компаније повремено купују мале количине нафте из пројекта Сахалин 2 повезаног са испорукама течног природног гаса (ЛНГ) на захтјев владе у Токију, напомиње ТАСС.
Суочене са поремећајима у снабдијевању са Блиског истока, јапанске компаније су већ неколико пута ове године искористиле ову прилику.
Удио испорука из земаља Персијског залива у укупном јапанском увозу нафте прешао је 90 одсто у протеклих неколико година, па Токио сада тражи алтернативне изворе снабдијевања, али нису навели Русију међу потенцијалним новим добављачима, јавља ТАСС.
(б92)
Република Српска
2 ч2
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Свијет
2 ч0
Најновије
16
50
16
32
16
23
16
17
16
17
Тренутно на програму