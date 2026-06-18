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Њемачка шаље ратне бродове

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 11:26

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Њемачка шаље ратне бродове
Фото: Tanjug/AP/Ebrahim Noroozi

Њемачка је упутила два ратна брода ка Црвеном мору у оквиру припрема за могућу мисију у Хормушком мореузу, изјавио је министар одбране Борис Писторијус, уз напомену да је за операцију потребна сагласност Ирана и Омана.

Њемачка шаље два ратна брода у Црвено море у припреми за могућу војну мисију у Хормушком мореузу, рекао је данас њемачки министар одбране Борис Писторијус.

"Док разговарамо, наш миноловац Фулда и брод за логистичку подршку Мозел плове кроз Суецки канал према Црвеном мору", рекао је Писторијус новинарима по доласку на састанак са колегама из НАТО-а у Бриселу, преноси Ројтерс.

Он је додао да ће бити потребно одобрење Ирана и Омана прије било каквог учешћа у операцији чишћења мина и додао да ће свака мисија зависити и од развоја даљих разговора између Ирана и САД.

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Вашингтон и Техеран су раније потврдили да су амерички предсједник Доналд Трамп и ирански предсједник ирански предсједник Масуд Пезешкијан електронски потписали Меморандум о разумијевању Сједињених Америчких Држава и Ирана за окончање сукоба које се водио у региону Блиског истока, преноси Танјуг.

Хормушки мореуз представља један од најважнијих свјетских поморских праваца за транспорт енергената, а посљедњих мјесеци је у фокусу због сукоба између САД и Ирана.

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Тагови :

Њемачка

Хормушки мореуз

ратни брод

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