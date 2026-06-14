Важан дан за САД и Иран: Зашто Трамп жели споразум баш данас?

Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је у суботу да је потписивање споразума са Ираном, којим би поново био отворен Хормушки мореуз, предвиђено за недјељу. Међутим, ирански званичници оспоравају тај временски оквир, наглашавајући да споразум још није финализован. Истовремено, описи услова договора разликују се између америчке и иранске стране.
Доналд Трамп је у суботу објавио да ће споразум бити потписан "сутра", што би покренуло поновно отварање Хормушког мореуза. Свој договор оштро је супротставио ономе из Обамине ере, описујући га као "потпуно супротан, ЗИД ПРОТИВ НУКЛЕАРНОГ ОРУЖЈА".
"Заправо, они више не желе нуклеарно оружје, нити ће га имати, било куповином, развојем или било којим другим обликом набавке", написао је Трамп.
Нагласио је да, за разлику од претходне администрације, у оквиру новог договора "никакав новац неће промијенити власника". Најавио је и будуће кораке, рекавши да ће САД "у одговарајуће вријеме, када се све смири, ући и узети нуклеарну прашину" користећи бомбардере Б-2.
Упркос оптимистичној поруци о будућој сарадњи, Трамп је упутио и упозорење.
"Ако не, имамо крајњу алтернативу, за коју се надамо да никада више неће бити употријебљена", поручио је Трамп.
Недуго након Трампове објаве, Иран је поново сигнализирао да до потписивања у недјељу неће доћи. Корпус чувара исламске револуције критиковао је Трампово "неуобичајено инсистирање" на том датуму, наводећи да меморандум о разумијевању "још није финализован" и да "потписивања у недјељу дефинитивно неће бити".
Свијет
Креће јуриш на Хормуз! Супертанкери чекају сигнал за почетак трке за новцем
Иранска Револуционарна гарда поручила је да вјерује да Трамп жели да искористи свој рођендан, 14. јуна, како би потписивање претворио у "лични промотивни догађај".
Портпарол иранског Министарства спољних послова такође је позвао на опрез када је ријеч о датуму, рекавши да потписивање "неће бити сутра", али да се "не може искључити могућност да се то догоди у наредним данима".
Ако меморандум о разумијевању буде потписан, тиме ће почети нови период од 60 дана преговора о спровођењу оквира и рјешавању преосталих спорних тачака, рекао је један амерички званичник.
Свијет
Трамп и Зеленски сљедеће седмице на састанку након осам мјесеци
Извори су за Си-Ен-Ен (CNN) потврдили да се планира електронско потписивање јер су лични сусрети представљали логистичке изазове и потенцијално могли да угрозе процес.
Међутим, кључна питања остају отворена. Ирански описи услова разликују се од детаља које је објавила америчка страна, укључујући будућност техеранског нуклеарног програма, регионалних паравојних група и замрзнутих иранских средстава.
Си-Ен-Ен је јуче објавио да је Иран посљедњих седмица знатно отежао приступ свом складишту уранијума обогаћеног готово до нивоа потребног за израду бомбе. Према тим наводима, Иран је намјерно урушио тунеле и минирао улазе, због чега је приступ залихама од око пола тоне високо обогаћеног уранијума сада много тежи, опаснији и спорији него прије мјесец дана, када је предсједник САД Доналд Трамп јавно назначио могућност америчке запљене.
Свијет
"Постизање мировног споразума Вашингтона и Техерана у наредна 24 часа"
Како је већ наведено, Трамп је синоћ, након што су ове информације доспјеле у јавност, рекао да му је план да, "када се све смири", уђе у Иран и узме "нуклеарну прашину". Није понудио додатне детаље, осим што је рекао да то намјерава да учини помоћу "невидљивих" бомбардера Б-2, које је већ користио за нападе на иранска нуклеарна постројења.
Пакистански премијер Шехбаз Шариф, који посредује између двије стране, изјавио је у суботу да су се САД и Иран договорили о оквиру за мировни споразум и да очекује потписивање у наредна 24 часа.
Свијет
Аракчи: Меморандум предвиђа прекид рата
"Ближе смо мировном споразуму него икад прије", поручио је Шариф.
У међувремену, британски премијер Кир Стармер разговарао је са Трампом о напорима за окончање сукоба, нагласивши важност да "сваки договор донесе трајан и одржив мир".
Катарски премијер је у одвојеном разговору са пакистанским колегом изразио подршку улози Исламабада у посредовању.
(Индекс)
Свијет
56 мин0
Друштво
1 ч0
Кошарка
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
54 мин0
Свијет
56 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
12 ч0
Најновије
09
09
09
06
08
53
08
49
08
46
Тренутно на програму