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Аракчи: Меморандум предвиђа прекид рата

Аутор:

АТВ
12.06.2026 22:46

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Аракчи: Меморандум предвиђа прекид рата
Фото: Tanjug / AP / Khaled Elfiqi

Меморандум о разумијевању између САД и Ирана предвиђа прекид рата, али изоставља нуклеарно питање, изјавио је ирански министар спољних послова Абас Аракчи.

Он је рекао агенцији ИРИБ да је меморандум о окончању сукоба, укључујући Либан, први дио аранжмана договореног са Вашингтоном, док ће коначни договор регулисати иранско нуклеарно питање и укидање санкција.

"Први споразум, познат и као меморандум, предвиђа прекид поморске блокаде и регулише питање Ормуског мореуза", рекао је Аракчи и додао да ће документ садржати и гаранције о некориштењу силе.

Он је нагласио да се управљање Ормуским мореузом неће вратити у предратно доба, да суверенитет над мореузом припада Ирану и Оману и да ће Иран осигурати безбједан пролазак бродовима овом поморском рутом.

Шеф иранске дипломатије је додао да меморандум још није потписан и да би могао да буде промијењен, преноси Ројтерс.

(Срна)

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