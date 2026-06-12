Аракчи: Меморандум предвиђа прекид рата

Аутор:АТВ
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Меморандум о разумијевању између САД и Ирана предвиђа прекид рата, али изоставља нуклеарно питање, изјавио је ирански министар спољних послова Абас Аракчи.
Он је рекао агенцији ИРИБ да је меморандум о окончању сукоба, укључујући Либан, први дио аранжмана договореног са Вашингтоном, док ће коначни договор регулисати иранско нуклеарно питање и укидање санкција.
"Први споразум, познат и као меморандум, предвиђа прекид поморске блокаде и регулише питање Ормуског мореуза", рекао је Аракчи и додао да ће документ садржати и гаранције о некориштењу силе.
Он је нагласио да се управљање Ормуским мореузом неће вратити у предратно доба, да суверенитет над мореузом припада Ирану и Оману и да ће Иран осигурати безбједан пролазак бродовима овом поморском рутом.
Шеф иранске дипломатије је додао да меморандум још није потписан и да би могао да буде промијењен, преноси Ројтерс.
(Срна)
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