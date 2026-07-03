Турска забранила да ЛГБТ крузер пристане у њиховим лукама

Аутор:АТВ редакција
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Турске власти забраниле су крузеру намијењеном америчким ЛГБТQ+ путницима да пристане у лукама, позивајући се на заштиту "моралних стандарда" и "породичних вриједности".
Одлуку је у четвртак потврдио извршни директор компаније која организује медитеранску турнеју.
Крузер "Од Атине до Венеције", који испловљава из Грчке 5. јула, требало је два дана касније да пристане у турској луци Кушадаси, а затим настави пут према Истанбулу.
Путовање организује компанија Атлантис Ивентс. Међутим, локалне власти у Турској отказале су посјету уз образложење да је брод унајмила група "позната по понашањима неспојивим са нашим друштвом и нашим моралним вриједностима".
На броду Скарлет Лејди, који је у власништву компаније Вирџин Војеџиз, очекује се више од 1.000 путника, већином из Сједињених Америчких Држава. Из Атлантис Ивентса су саопштили да су, "због околности изван њихове контроле", били приморани да промијене план путовања те да ће брод умјесто у Турску пристати у Каиру у Египту те на грчком острву Криту.
"Искрено, ово је прилично шокантно. А разлог је то што смо геј група", рекао је Рич Кембел, предсједник и извршни директор Атлантис Ивентса, за Си-Ен-Ен коментаришући турску одлуку.
"Јако ме забрињава када нека земља одлучи да може да бира које ће туристе пустити, а које неће", додао је.
Кембел је истакао како је ово први пут у 36 година пословања да је компанији "изричито речено да негдје не смијемо да пристанемо због онога што јесмо". Нагласио је да се не ради о политичком активизму.
"Ми нисмо политичка организација. Не долазимо ни због чега другог осим да трошимо новац, добро се забавимо, идемо на излете и будемо изузетно пуни поштовања према свакој култури коју посјетимо", рекао је Кембел.
(Индекс)
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