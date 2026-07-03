Метеоролози упозоравају на талас екстремних временских услова

Аутор:АТВ редакција
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Свјетска метеоролошка организација (СМО) упозорила је данас да се Ел Нињо већ развио и да ће се брзо интензивирати у снажан климатски догађај између јула и септембра, повећавајући вјероватноћу екстремних временских услова у неколико дијелова свијета.
Према мјесечном сезонском климатском извештају СМО, температуре површине мора у екваторијалном Пацифику већ показују јасно одступање од просјека, а модели водећих климатских центара указују на даље и брзо загревање океана. Агенција наводи да постоји велика подударност прогноза, што повећава поузданост пројекција.
Ел Нињо је природни климатски феномен који се јавља када се централни и источни екваторијални Тихи океан загреје, узрокујући промијене у обрасцима ветра, притиска и падавина на глобалном нивоу. Јавља се у просеку сваке двије до седам година и обично траје девет до дванаест мјесеци.
Свјетска метеоролошка организација (СМО) класификује Ел Нињо као слаб, умјерен, јак и веома јак, а тренутна прогноза указује на развој у категорију јаког догађаја, трећег од четири нивоа.
Очекује се да ће се услови Ел Ниња брзо појачати.
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„Услови Ел Ниња су већ присутни и очекује се да ће се брзо појачати, повећавајући ризик од суша, обилних падавина и топлотних таласа на копну и топлотних таласа на мору“, рекла је генерална секретарка СМО Селест Сауло.
Организација упозорава да ће се ефекти постепено ширити на више региона током јесени на северној хемисфери, са врхунцем који се обично бележи између новембра и фебруара.
Према прогнозама, већина копнених подручја између 60 степени јужне и 60 степени сјеверне географске ширине могла би да доживи температуре изнад просека.
Истовремено, очекује се изразит контраст у падавинама - повећане падавине у деловима југозападног дијела Сједињених Држава и смањене падавине изнад Индијског потконтинента и већег дијела Аустралије.
СМО истиче да нема доказа да климатске промјене повећавају учесталост Ел Ниња, али да загревање океана и атмосфере може појачати његове ефекте, посебно у облику екстремних временских догађаја.
Организација такође упозорава да Ел Нињо може подстаћи развој урагана у централном и источном Пацифику, а истовремено смањити њихову активност у Атлантском океану.
СМО јача системе раног упозоравања како би земље могле благовремено да реагују и ублаже посљедице по пољопривреду, здравље и инфраструктуру.
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