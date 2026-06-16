Спремите новчанике: Врућина није једина невоља коју доноси Супер Ел Нињо

Аутор:Стеван Лулић
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Екстремна врућина није једина невоља коју доноси метеоролошки феномен Супер Ел Нињо. Стручњаци упозоравају да спремите новчанике.
Наиме, како су поручили, овај феномен могао би да удари грађане по џеповима јер ће вјероватно расти рачуни за струју у домаћинствима.
Независна обавјештајна служба за робу (ИЦИС) каже да ће предстојећи климатски догађај погоршати глобалну несташицу гаса и довести до вртоглавог раста цијена.
Ел Нињо ће вјероватно изазвати изузетно вруће љето у Азији, што ће повећати потражњу за енергијом јер људи укључују клима уређаје.
Истовремено, ова снажна временска појава пријети Европи леденом зимом која ће повећати потражњу за гасом који се користи за гријање домова и предузећа.
ИЦИС каже да ће ово појачати напету конкуренцију између Азије и Европе, јер обје журе да надокнаде потрошене залихе течног природног гаса (ТПГ).
Андреас Шредер из ИЦИС-а каже да "Ел Нињо значи влажнији, топлији почетак зиме, али хладнији и сушнији први квартал 2027. године".
"Процијенили смо да ће Европи бити потребно до седам милијарди додатних кубних метара гаса током цијеле зиме, само због ових ефеката хладног времена", рекао је Шредер.
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Ел Нињо је дио природног временског циклуса који се назива Ел Нињо-Јужна осцилација, који се мијења између топлих и хладних фаза сваких двије до седам година.
Обично пасати дувају ка западу преко Пацифика, преносећи топлу воду из Јужне Америке према Аустралији и омогућавајући хладнијој води да се подигне дуж обале.
Током Ел Нињо фазе циклуса, ови вјетрови слабе или се мијењају, омогућавајући накупљање топле воде у тропском Пацифику.
Та концентрација топле воде може повећати просјечну глобалну температуру и пореметити временске обрасце на глобалном нивоу.
Научници упозоравају да би тренутни Ел Нињо,који тек почиње, могао бити најјачи икада забиљежен, што га чини Супер Ел Нињом.
Тако снажан догађај ће имати посљедице које ће се проширити на цијели свијет.
У разговору за "Телеграф", Шредер сада упозорава да ће један од тих ефеката бити масовно повећање цијена енергије за домаћинства у појединим регионима.
"Овог љета се очекује рекордни Ел Нињо“, каже Шредер.
Ел Нињо и Ла Ниња су топле и хладне фазе (респективно) понављајућег климатског феномена широм тропског Пацифика - Ел Нињо-Јужне осцилације, или скраћено "ЕНСО".
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Образац се може неправилно мијењати напријед-назад сваких двије до седам година, и свака фаза покреће предвидљиве поремећаје температуре, вјетрова и падавина.
Ове промјене ремете кретање ваздуха и утичу на глобалну климу.
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