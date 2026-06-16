Испливали детаљи споразума: Прочитајте свих 14 тачака

Споразум садржи сљедеће тачке
- Исламска Република Иран и Сједињене Америчке Државе, заједно са својим савезницима у текућем рату, након потписивања овог Меморандума о разумијевању, проглашавају тренутни и трајни прекид рата на свим фронтовима, укључујући и Либан, и обавезују се да од сада неће покретати никакве непријатељске акције једна против друге и да ће се уздржати од пријетњи или употребе силе једна против друге. Коначни споразум ће потврдити одредбе овог члана и преосталих чланова.
- Исламска Република Иран и Сједињене Америчке Државе обавезују се да ће поштовати међусобни суверенитет и територијални интегритет и да ће се уздржати од мијешања у међусобне унутрашње послове.
- Исламска Република Иран и Сједињене Америчке Државе обавезују се да ће преговарати и постићи коначни споразум у року од највише 60 дана, који се може продужити уз обострани пристанак.
- Одмах по потписивању овог Меморандума о разумијевању, Сједињене Државе укидају поморску блокаду и спречавају свако мијешање или опструкцију против Исламске Републике Иран, и обнављају саобраћај у року од највише 30 дана до његовог пуног капацитета; саобраћај бродова биће сразмјеран предратном обиму саобраћаја са стране Исламске Републике Иран. Сједињене Државе се такође обавезују да повуку своје снаге из околних подручја у року од 30 дана након коначног споразума.
- По потписивању овог Меморандума о разумијевању, Исламска Република Иран ће одмах предузети кораке како би се осигурало да се кретање трговачких бродова из Персијског залива у Оманско море и обрнуто настави у року од 30 дана до предратног обима, узимајући у обзир потребу за уклањањем техничких препрека и неутрализацијом мина од стране Ирана.
- Сједињене Америчке Државе се обавезују, заједно са својим регионалним партнерима, да креирају свеобухватни план о коме ће се договорити обе стране за обнову и економски развој Исламске Републике Иран, уз обезбјеђивање финансирања од најмање 300 милијарди долара. Механизам спровођења овог плана, као дио коначног споразума, биће формулисан у року од 60 дана.
- Сједињене Државе се обавезују да ће окончати, према распореду који ће бити договорен као дио коначног споразума, све врсте санкција које се тренутно суочавају са Исламском Републиком Иран, укључујући резолуције Савјета безбједности Уједињених нација и Одбора гувернера Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), и све једностране санкције САД, како примарне тако и секундарне.
- Исламска Република Иран понавља да никада неће производити нуклеарно оружје. Исламска Република Иран и Сједињене Америчке Државе су се сложиле да ће судбина обогаћеног материјала и судбина свих других међусобно договорених питања везаних за нуклеарно оружје, укључујући иранске нуклеарне потребе, бити адекватно ријешене у коначном споразуму; коначни споразум ће потврдити одредбе овог члана.
- Исламска Република Иран и Сједињене Америчке Државе се слажу да ће, до коначног споразума, одржати статус кво: Иран ће одржати статус кво у свом нуклеарном програму, а Сједињене Америчке Државе неће уводити нове санкције Ирану нити јачати своје снаге у региону.
- Сједињене Америчке Државе се обавезују да ће одмах након потписивања овог Меморандума о разумијевању, и до датума укидања санкција, Министарство финансија Сједињених Америчких Држава издавати изузећа за извоз иранске сирове нафте, петрохемијских производа и њихових деривата, и свих повезаних услуга, укључујући банкарство, осигурање, транспорт и слично.
- Сједињене Државе се обавезују да ће, у свјетлу напретка преговора ка коначном споразуму, замрзнута или ограничена средства и имовина Исламске Републике Иран бити ослобођени и стављени на располагање у потпуности. Ова средства, било да се налазе на главном рачуну или су пребачена, биће коришћена за било коју исплату крајњем кориснику коју одреди Централна банка Исламске Републике Иран и биће у потпуности доступна за коришћење. Сједињене Државе се обавезују да ће на основу тога издати све потребне дозволе и лиценце.
- Исламска Република Иран и Сједињене Америчке Државе се слажу да ће бити успостављен механизам за спровођење како би се надгледало успјешно спровођење и будуће обавезе према Коначном споразуму.
- Након потписивања овог Меморандума о разумијевању и по пријему увјеравања у вези са почетком спровођења чланова 4, 5, 10 и 11 овог Меморандума о разумијевању и континуираном спровођењу ових корака, Исламска Република Иран и Сједињене Америчке Државе ће започети преговоре о коначном споразуму искључиво у погледу преосталих чланова.
- Коначни споразум биће одобрен путем обавезујуће резолуције Савјета безбједности УН.
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