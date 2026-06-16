Паника у Ламаншу: Руси запуцали према Британцима

Аутор:АТВ
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Морнари на руском ратном броду испалили су хитац упозорења према британској јахти која му се приближила у каналу Ламанш, преноси британска агенција ПА медија.
Претпоставља се да је у инциденту, који се десио данас око 11.40 часова у мору између острва Вајт и Нормандије, учествовала руска фрегата "Адмирал Григорович".
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Хитац је испаљен око 36 километара јужно од острва Вајт, ван територијалних вода Велике Британије и није било повријеђених нити штете.
Руске ратне бродове који пролазе кроз Ламанш редовно прате бродови Британске краљевске морнарице.
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Приобални патролни брод "ХМС Мерсеи" надгледао је данас фрегату "Адмирал Григорович", преноси "Срна".
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