Морнари на руском ратном броду испалили су хитац упозорења према британској јахти која му се приближила у каналу Ламанш, преноси британска агенција ПА медија.

Претпоставља се да је у инциденту, који се десио данас око 11.40 часова у мору између острва Вајт и Нормандије, учествовала руска фрегата "Адмирал Григорович". Србија Пронађено тијело Немање за којим се трагало два дана Хитац је испаљен око 36 километара јужно од острва Вајт, ван територијалних вода Велике Британије и није било повријеђених нити штете. Руске ратне бродове који пролазе кроз Ламанш редовно прате бродови Британске краљевске морнарице. Регион Минић наредио да се одмах реагује: Седморо д‌јеце добиће нову кућу након пожара Приобални патролни брод "ХМС Мерсеи" надгледао је данас фрегату "Адмирал Григорович", преноси "Срна".

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