Спријечен напад на Бијелу кућу

Аутор:АТВ
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Америчке безбједносне службе спријечиле су, како се наводи, планирани напад на подручје Бијеле куће током догађаја УФЦ, којем су присуствовали амерички предсједник Доналд Трамп и други високи званичници.
Директор ФБИ-ја Кеш Пател изјавио је да је захваљујући брзој реакцији ФБИ-ја, Министарства правде и других федералних партнера, операцијом спроведеном у више савезних држава спријечена потенцијална пријетња, а више особа је приведено.
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"Планирани напади су у потпуности онемогућени", навео је Пател у објави на друштвеној мрежи Икс, уз линк на извјештај "Фокс Њуза".
Према писању "Фокс Њуза", које се позива на неименоване америчке званичнике, ухапшено је пет особа, док се укупно 23 особе доводе у везу с наводном мрежом која је планирала напад.
Истрага, како се тврди, обухватила је планове за кориштење експлозивних дронова у нападу на објекте у близини Бијеле куће током УФЦ догађаја, с циљем изазивања панике и евакуације окупљених према снајперистима. Такође се спомиње и могућност да је у другој фази плана био предвиђен покушај упада кроз безбједносне капије комплекса.
ФБИ је, на упит медија, саопштио да тренутно нема додатних информација осим оних које су већ објављене у Пателовој изјави.
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Предсједник Трамп је у недјељу присуствовао УФЦ догађају одржаном на јужном травњаку Бијеле куће, гдје је за ту прилику постављена привремена арена под називом "Д Кло".
Догађај, назван УФЦ Фридом 250, организован је у склопу обиљежавања 250. годишњице америчке независности и поклопио се с Трамповим 80. рођенданом.
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