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Најава из Берлина: Почетак мировних преговора са Русијом

Аутор:

АТВ
16.06.2026 15:25

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Њемачка, застава
Фото: Claudio Mota/Pexels

Њемачки министар спољних послова Јохан Вадефул изјавио је да постоји могућност да нови мировни преговори са Русијом почну током љета, јер руски предсједник Владимир Путин озбиљно разматра такву перспективу.

"Сада постоји прилика да током љета почну разговори", рекао је Вадефул у интервјуу за њемачку телевизију РТЛ.

Према његовим ријечима, ни Украјина ни Русија тренутно немају одлучујућу војну предност.

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"Можда је /Путин/ сада дошао у фазу у којој озбиљно разматра мировне преговоре", додао је Вадефул.

/СРНА/

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Тагови :

Русија

Берлин

Њемачка

мировни преговори

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