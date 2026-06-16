Најава из Берлина: Почетак мировних преговора са Русијом

Аутор:АТВ
Коментари:0
Њемачки министар спољних послова Јохан Вадефул изјавио је да постоји могућност да нови мировни преговори са Русијом почну током љета, јер руски предсједник Владимир Путин озбиљно разматра такву перспективу.
"Сада постоји прилика да током љета почну разговори", рекао је Вадефул у интервјуу за њемачку телевизију РТЛ.
Према његовим ријечима, ни Украјина ни Русија тренутно немају одлучујућу војну предност.
Свијет
Хезболах: Иран ће тражити повлачење израелских трупа из Либана
"Можда је /Путин/ сада дошао у фазу у којој озбиљно разматра мировне преговоре", додао је Вадефул.
/СРНА/
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
16
23
16
20
16
14
16
12
16
10
Тренутно на програму