Хезболах: Иран ће тражити повлачење израелских трупа из Либана

Аутор:АТВ
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Хезболах је саопштио да је добио увјеравања од свог савезника Ирана да ће захтијевати повлачење израелских трупа из Либана у сљедећој фази преговора са Сједињеним Државама.
Повлачење би било резултат, а не предуслов за наставак разговора између Техерана и Вашингтона након потписивања меморандума о разумијевању између двије земље у петак, 19. јуна, наводи се у саопштењу.
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Додаје се да неће бити нуклеарног споразума између Ирана и САД, осим ако се Израелци не повуку из Либана.
(СРНА)
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