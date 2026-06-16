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Хезболах: Иран ће тражити повлачење израелских трупа из Либана

Аутор:

АТВ
16.06.2026 15:22

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Напад на Либан
Фото: Screenshot / X

Хезболах је саопштио да је добио увјеравања од свог савезника Ирана да ће захтијевати повлачење израелских трупа из Либана у сљедећој фази преговора са Сједињеним Државама.

Повлачење би било резултат, а не предуслов за наставак разговора између Техерана и Вашингтона након потписивања меморандума о разумијевању између двије земље у петак, 19. јуна, наводи се у саопштењу.

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Додаје се да неће бити нуклеарног споразума између Ирана и САД, осим ако се Израелци не повуку из Либана.

(СРНА)

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Тагови :

Хезболах

Иран

Израел

Америка

Техеран

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