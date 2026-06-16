Не надајте се превише: Када ће пасти цијена горива у БиХ

Аутор:АТВ
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Након оквирног споразума између Сједињених Америчких Држава и Ирана очекивано је дошло до пада набавних цијена нафте на свјетском тржишту.
Уколико се такав тренд настави, могуће је очекивати и ниже цијене горива у Босни и Херцеговини, поручују из Удружења дистрибутера нафтних деривата при Привредној комори ФБиХ.
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Истовремено, у Хрватској су већ појефтинили бензин, дизел и плави дизел, и то од два до четири цента по литру.
Ипак, из Привредне коморе ФБиХ истичу како поређење цијена нафтних деривата у БиХ и Хрватској није једноставно, с обзиром на то да су се цијене горива у двије земље посљедњих мјесеци готово изједначиле.
"Незахвално је прогнозирати колики ће бити пад цијена, али могу рећи да су данас набавне цијене пале за десетак фенинга, а и за сутра се очекује додатни пад од неколико фенинга, оквирно до пет. Каква ће ситуација бити даље, пратићемо. Не можемо очекивати да се било шта деси преко ноћи. Поскупљење није дошло преко ноћи, па тако ни појефтињење не може доћи преко ноћи. Како се буду обнављале залихе, према тренутним показатељима, реално је очекивати смањење цијена", рекао је предсједник Удружења дистрибутера нафтних деривата при Привредној комори ФБиХ Миленко Бошковић за "Федералну ТВ".
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У суштини, то значи да грађани БиХ не треба да се надају превише када је у питању значајнији пад цијене горива.
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