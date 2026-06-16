Logo

Не надајте се превише: Када ће пасти цијена горива у БиХ

Аутор:

АТВ
16.06.2026 14:59

Коментари:

0
Новац
Фото: ЦБ БиХ

Након оквирног споразума између Сједињених Америчких Држава и Ирана очекивано је дошло до пада набавних цијена нафте на свјетском тржишту.

Уколико се такав тренд настави, могуће је очекивати и ниже цијене горива у Босни и Херцеговини, поручују из Удружења дистрибутера нафтних деривата при Привредној комори ФБиХ.

Свештеник на ролерима

Занимљивости

Ово нисте видјели: Свештеник на ролерима

Истовремено, у Хрватској су већ појефтинили бензин, дизел и плави дизел, и то од два до четири цента по литру.

Ипак, из Привредне коморе ФБиХ истичу како поређење цијена нафтних деривата у БиХ и Хрватској није једноставно, с обзиром на то да су се цијене горива у двије земље посљедњих мјесеци готово изједначиле.

"Незахвално је прогнозирати колики ће бити пад цијена, али могу рећи да су данас набавне цијене пале за десетак фенинга, а и за сутра се очекује додатни пад од неколико фенинга, оквирно до пет. Каква ће ситуација бити даље, пратићемо. Не можемо очекивати да се било шта деси преко ноћи. Поскупљење није дошло преко ноћи, па тако ни појефтињење не може доћи преко ноћи. Како се буду обнављале залихе, према тренутним показатељима, реално је очекивати смањење цијена", рекао је предсједник Удружења дистрибутера нафтних деривата при Привредној комори ФБиХ Миленко Бошковић за "Федералну ТВ".

паре марке

БиХ

БиХ ће у петак завршити на сивој листи Манивала

У суштини, то значи да грађани БиХ не треба да се надају превише када је у питању значајнији пад цијене горива.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

гориво

Цијене горива

пад цијене горива

пад цијена нафте

Појефтињење

Коментари (0)

Више из рубрике

Сарајево БиХ град

Економија

Приходи ФБиХ мањи за 58 милиона КМ, ПИО изгубио 93 милиона

2 ч

0
Конференција Требиње 2026. "Градимо регион"

Економија

У Требиње стижу представници 100 компанија из седам земаља

3 ч

0
Випотник: Повезивање реалног сектора и институција један од кључних услова за развој грађевинарства

Економија

Випотник: Повезивање реалног сектора и институција један од кључних услова за развој грађевинарства

5 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Цијена нафте опада након договора Америке и Ирана

22 ч

0

  • Најновије

16

20

Битно: Сједница Народне скупштине Републике Српске о Приједлогу ребаланса буџета

16

14

Велики пројекат у Српској: Ево гдје ниче соларна електрана величине 160 фудбалских терена

16

12

Luštica Bay представља развојну визију интегрисаног приморског града на конференцији "Требиње 2026 – Градимо регион"

16

10

Спријечен напад на Бијелу кућу

16

03

Деценија промјена: Нека предвиђања Тесле до 2035. године су језива

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима