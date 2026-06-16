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БиХ ће у петак завршити на сивој листи Манивала, што значи да ће бити означена као несигурна земља за инвестирање с потенцијалним проблемима с трансакцијама.
Како сазнаје Кликс, један од кључних разлога због којих Манивал враћа БиХ на сиву листу је чињеница да ФБиХ није успоставила регистар стварних власника правник лица. Тамошње Министарство правде није ни почело рад на овом регистру, док је у Републици Српској овај посао одавно завршен. Осим тога у ФБиХ је требало усвојити и Закон о одузимању незаконито стечене имовине, што се такође није догодило.
БиХ је покушала "омекшати" одлуку Манивала усвајањем Приједлога закона о ограничавању располагања имовином с циљем спречавања тероризма, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење, али су на мајском састанку Манивала рекли да је усвајање дошло прекасно.
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Осим обавјештења да је БиХ завршила на сивој листи, власти би требале од Манивала добити и акциони план који мора бити испуњен ако желимо бити уклоњени с те листе. План ће обухватити техничке и оперативне задатке, односно усвајање закона, али и имплементацију на терену.
БиХ је на сивој листи била и у периоду од 2015. до 2018. године. Државе које се налазе на овој листи су државе које имају озбиљне недостатке у систему прања новца и финансирања тероризма, али ипак раде на њеном отклањању. Осим сиве, постоји и црна листа.
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